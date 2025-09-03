Muere un motorista al chocar contra un minicoche en Capdepera

Un motorista de 49 años falleció ayer por la tarde en la ambulancia que le trasladaba al hospital tras sufrir gravísimas herida en la colisión contra un minicoche en el término municipal de Capdepera. Fue el segundo accidente mortal del día, tras el choque de un coche y un camión cerca de sa Casa Blanca, en Palma, en el que perdió la vida un joven de 28 años.

El accidente, según informa la Guardia Civil de Tráfico, ocurrió a las ocho de la tarde de ayer, a la altura del kilómetro 8,3 de la carretera Ma-4040 (Son Servera-Capdepera), en el término municipal de Capdepera. Un minicoche conducido por una mujer no respetó la prioridad de los otros vehículos cuando se incorporó a la vía, justo en el momento en el que pasaba una motocicleta Yamaha XP500, con la que colisionó de manera frontolateral.

El motorista quedó tendido sobre la calzada, con lesiones muy graves. Al lugar se desplazaron de inmediato dotaciones del 061 y la Guardia Civil de Tráfico. La dotación sanitaria logró estabilizar al herido e inició el traslado hacia el hospital de Manacor, pero el hombre falleció durante el trayecto, cuando estaba a punto de llegar al centro sanitario.

La conductora del microcoche, una mujer de 70 años, salió ilesa del siniestro. La Guardia Civil, que se encargó del atestado, la sometió a las pruebas de detección de alcohol y drogas, y dio negativo.

Fue el segundo accidente mortal del día. Esta mañana, sobre las siete, se produjo una colisión por alcance de un coche a un camión cargado con balas de paja en el Camí de la Síquia, que une la carretera de Manacor con s'Aranjassa, en el término municipal de Palma. El conductor del coche, un joven de 28 años, falleció en el acto, mientras que el chófer del camión sufrió heridas graves y fue trasladado a un hospital.