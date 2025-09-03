Desmantelan una red de estafadores informáticos que actuaba en Baleares

La Guardia Civil ha desmantelado en Alicante una banda de estafadores informáticos que utilizaban la técnica conocida como "vhising", suplantando los teléfonos de entidades bancarias para contactar con las víctimas y solicitar sus claves secretas con la excusa de realizar gestiones para mejorar la seguidad de sus trámites. De esta manera habrían conseguido sustraer unos 100.000 euros a más de cuarenta víctimas, parte de ellas residentes en Baleares.

La Guardia Civil, en el marco de la operación Banalic, ha detenido a siete personas y tiene investigadas otras tres como presuntas integrantes de un grupo criminal dedicado a la comisión de estafas bancarias mediante la técnica del "vishing". La trama habría provocado un perjuicio económico provisional superior a los 100.000 euros y habrían estafado a un total de 42 víctimas en diferentes provincias españolas, entre ellas Baleares.

La operación se inició en enero de 2024 tras detectarse diversas denuncias en la provincia de Alicante. Los autores contactaban telefónicamente con las víctimas, suplantando a entidades bancarias y mostrando en sus dispositivos el número oficial de las mismas. Bajo la apariencia de asistencia técnica, convencían a las víctimas para validar operaciones o facilitar códigos de un solo uso. Con estos datos, los delincuentes ordenaban transferencias inmediatas que eran derivadas a otras cuentas de paso empleadas de forma intensiva durante pocos días.

El estudio y análisis de las denuncias permitió determinar que las estafas no se limitaban a Alicante, sino que también se habían cometido también en Baleares, Burgos, Ávila, Salamanca, Valladolid, Madrid, Sevilla, Almería, Cádiz, Tarragona, Barcelona, Cantabria y Ceuta.

El Equipo@ de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante asumió la investigación. En una primera fase, los agentes identificaron una red de “mulas” encargadas de retirar o mover el dinero obtenido fraudulentamente. Se constató que algunas de estas personas habían sido coaccionadas e incluso privadas de libertad de forma puntual para garantizar la extracción y entrega del efectivo. En diciembre de 2024, los agentes desplegaron el primer dispositivo operativo, con registros en Pilar de la Horadada y Algorfa. Este operativo culminó con la detención de tres personas dedicadas a la captación y control de mulas, la detención de tres “mulas” más y la investigación de otras tres.

Guardias civiles, durante el registro del principal sospechoso en Alicante. / Guardia Civil

Posteriormente, en julio, el análisis de las pruebas digitales y financieras intervenidas permitió reconstruir el recorrido del dinero y escalar en la estructura criminal hasta llegar al presunto líder de la trama, localizado en el municipio de Benferri, en Alicante, donde se realizó un registro en su vivienda y fue detenido. Esta acción permitió intervenir diverso material informático para su posterior análisis y estudio. Los detenidos, junto con los efectos intervenidos, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Alicante, que decretó la puesta en libertad con medidas cautelares de todos ellos.

La investigación ha sido dirigida por el Equipo@ de la Comandancia de Alicante, con el apoyo del Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de la Guardia Civil de Alicante. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.