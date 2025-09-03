La cuarta fase de la macrooperación contra el blanqueo se centra en desarticular puntos de venta de droga abastecidos por la trama

Las conexiones de los mayoristas de la trama de blanqueo capitales con los principales puntos de venta droga de Mallorca. La cuarta fase de la macrooperación Manso, Primo Enroque. Bal, que se efectúa de manera conjunta entre la Policía Nacional y la Guardia Civil trata de reconstruir al detalle cómo los cabecillas de una organización criminal vinculada al narcotráfico lavó el dinero de la venta de estupefacientes. Al menos una decena de personas han sido detenidas en 16 registros practicados tanto en Ciutat como en la Part Forana.

Sobre las seis de la mañana de este miércoles se ha efectuado, este despliegue de efectivos en esta cuarta fase. El operativo se ha movilizado de manera simultánea en Palma, en Llucmajor y Manacor. El objetivo era desarticular todos estos puntos de venta por sorpresa, sin que los traficantes tuvieran la menor oportunidad de desprenderse de la sustancia estupefaciente. Las pesquisas ulteriores eran establecer el vínculo con esta trama de blanqueo de capitales que, supuestamente, les proporcionaba los estupefacientes.

Así, por parte de la Policía Nacional han participado efectivos dela Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO), tanto de Palma como de Manacor. También han actuado agentes de Seguridad Ciudadana, de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y de la Unidad de Intervención Policial (UIP). Mientras los guías caninos con sus perros adiestrados se han dedicado a descubrir dónde se encontraba escondida la droga y el dinero. Durante el transcurso de esta intervención un helicóptero ha sobrevolado la zona. Mientras que la Guardia Civil ha movilizado efectivo del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) los guías caninos del Servicio Cinológico y agentes de Seguridad Ciudadana. Los investigadores de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial y de. Equipo Territorial de la Policía Judicial de Algaida, encabezaban las pesquisas del instituto armado en este dispositivo conjunto.

Arropados por los vecinos

La intervención en Palma se ha centrado en Verge del Lluc, en es Rafal, Corea Centro y La Soledat. En el primer punto, una serie de vecinos han salido de sus casas para arropar a dos detenidas mientras eran sacadas esposadas del punto de venta de droga. La causa se mantiene bajo secreta de sumario instruida por el Juzgado de Instrucción número siete de Palma.