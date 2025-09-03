La autopsia de Matilde Muñoz se retrasa porque solo hay un forense para 400 islas

La autopsia de la vecina de Palma Matilde Muñoz, asesinada el pasado 2 de julio en la turística Lombok, ha tenido que ser retrasada a este jueves, ya que solo hay un único médico forense disponible en la provincia indonesia de Nusa Tenggara Occidental, a la que pertenecen unas 400 islas, entre ellas Lombok.

Mike Wijayanti, directora interina del hospital en el que se encuentra el cuerpo de Matilde, ha confirmado que recibieron el miércoles la autorización policial para proceder a la autopsia, sin embargo la falta de forenses ha obligado a posponerla. Wijayanti ha señalado que el único forense de la provincia de Nusa Tenggara Occidental, a la que pertenecen 403 islas, entre ellas Lombok, con una población total de 5,7 millones de habitantes, es el doctor Arfi "y en estos momentos no se encuentra aquí".

Wijayanti confía en que la necropsia de la vecina de Palma pueda realizarse finalmente el jueves, al tiempo que ha aclarado que, por el momento, solo se prevé ese examen forense. "La información actual es que solo se llevará a cabo la autopsia en Lombok", dijo, al ser preguntada si podría realizarse otro examen forense en España.

Por su parte, la familia de Matilde estaría considerando su cremación, según fuentes cercanas al caso.

El cuerpo de la mujer fue hallado el pasado sábado en una playa de la turística zona de Senggigi, a medio kilómetro de su hotel. De acuerdo con la investigación, había ido siendo trasladado de sitio, y en un principio estuvo escondido en un cuarto de almacenamiento del hotel.

Matilde Muñoz, de 72 años, trabajó durante años para la desaparecida compañía aérea Spantax y tenía un apartamento en Cala Major. Desde su jubilación pasaba largas temporadas viajando por países del Sudeste Asiático.