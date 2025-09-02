Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los dos sospechosos de matar a Matilde Muñoz estarán 15 días en aislamiento en una celda

Matilde Muñoz, la mujer asesinada en Indonesia.

Matilde Muñoz, la mujer asesinada en Indonesia. / DM

EFE

Los dos detenidos por el asesinato de la turista y vecina de Palma Matilde Muñoz se encuentran aislados en una celda de la comisaría de Lombok Occidental, donde pueden estar un máximo de 60 días, según fuentes policiales.

Los hombres, en la treintena y vinculados al hotel donde se alojaba Muñoz en Lombok, el Bumi Aditya, tienen que pasar 15 días en aislamiento y no pueden comunicarse con otros presos. En el calabozo de la comisaría de Lombok Occidental hay una veintena de detenidos, según fuentes del centro.

La Policía de Senggigi, el distrito en el que tuvo lugar el crimen, ha asegurado que la investigación continúa centrada de momento en los dos únicos sospechosos.

Por su parte, desde la comisaría de Lombok Occidental, encargada del caso y con la que colabora la de Senggig, un portavoz ha reiterado que no hay por el momento más sospechosos y que la investigación está bajo su control. Cuando acabe, han indicado, se enviará un informe a la Fiscalía Indonesia.

La Policía de la isla acusa a los hombres de haber matado a Muñoz la madrugada del 2 de julio entrando por la ventana de su hotel para robarla.

La mujer, que cumplía 73 años este mes, había llegado a Lombok en junio, y sus seres queridos en España alertaron de su desaparición cuando dejaron de tener noticias de ella a finales de ese mes.

Nacida en Ferrol ( A Coruña ) y afincada en Mallorca , acostumbraba a pasar largas temporadas viajando por Asia , también en Lombok.

