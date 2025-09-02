Una mujer herida al ser atropellada por un joven drogado que iba en patinete por una zona peatonal de Alcúdia

Una mujer ha sido hospitalizada la pasada madrugada a consecuencia de las lesiones que ha sufrido al ser atropellada por un patinete en una zona peatonal de Alcúdia. El usuario del patinete ha dado positivo en el test de drogas al que ha sido sometido por la Policía Local, que le ha investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.

Según informa la Policía Local de Alcúdia, el accidente ha ocurrido a las doce y veinte de la noche, en la plaza de Carlos V, junto a sa Porta des Moll, una zona peatonal del centro de la ciudad.

La víctima es una mujer que iba caminando por la plaza y que ha sido arrollada por un joven que iba en un patinete eléctrico. La mujer ha quedado tendida en el suelo y ha tenido que ser trasladada a un hospital en una ambulancia.

El responsable del accidente ha sido identificado por la Policía Local de Alcúdia, que le ha sometido a los controles de alcohol y drogas. Ha dado positivo en estupefacientes. El conductor ha sido sancionado por circular bajo los efectos de las drogas y por una zona peatonal, y la Policía ha abierto un atestado por un presunto delito contra la seguridad vial.