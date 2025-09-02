Un joven de 28 años muere al chocar contra un camión en Palma
Los hechos han ocurrido sobre las 6:40 de la mañana a la altura del kilómetro 2 de la carretera Ma-5013
Un hombre de 28 años ha muerto esta mañana al chocar su coche contra un camión en el camí de sa Síquia, en Palma. El conductor del vehículo pesado, de 68 años, ha sufrido lesiones muy importantes y ha sido trasladado al hospital de Son Espases donde permanece ingresado en estado muy grave. La Guardia Civil ha puesto en marcha una investigación para aclarar las causas del siniestro.
Los hechos han ocurrido sobre las 6:40 de la mañana a la altura del kilómetro 2 de la carretera Ma-5013, cuando un turismo y un camión han colisonado frontalmente por circunstancias que se están investigando. Varios testigos del accidente han alertado a los servicios de emergencia e inmediatamente se han desplazado hasta el lugar patrullas de la Guardia Civil, efectivos sanitarios del 061 y dotaciones de bomberos.
El joven que iba al volante del turismo, de unos 28 años, ha muerto prácticamente en el acto y los sanitarios no han podido más que certificar su muerte.
El conductor del camión, un hombre de 68 años, quedó atrapado en el interior del vehículo. Cuando los bomberos han logrado liberarlo, ha sido atendido por los médicos que han comprobado que había sufrido lesiones muy importantes. Tras estabilizarlo, ha sido trasladado al hospital Son Espases, donde permanece ingresado en estado muy grave.
La Guardia Civil h a abierto una investigación para aclarar las causas del siniestro.
