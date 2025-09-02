Detenidos dos hombres por intentar forzar coches en la barriada de Santa Catalina, en Palma

Agentes de la Policía Local de Palma han detenido a dos argelinos de 32 y 53 años, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa en varios vehículos. Los hechos ocurrieron el pasado viernes, 29 de agosto, en la calle Dameto, en la barriada de Santa Catalina. Cuando fueron interceptados, uno de los sospechosos se llegó a burlar de los agentes.

La intervención se inició a las 19:50 h, cuando una patrulla de la Unidad de Seguridad Integral (Usei) fue comisionada por la Sala del 092 tras recibir una alerta ciudadana en la que un testigo informaba que dos individuos estaban forzando vehículos en la calle. Al llegar al lugar, otro testigo facilitó una descripción detallada de los presuntos autores.

Gracias a la descripción, los agentes localizaron a los dos individuos en la plaza Progrès. Tras un registro, se encontró en posesión de uno de ellos una herramienta, que se presume fue utilizada para cometer el delito.

Uno de ellos realizó una declaración espontánea mofándose de los agentes, que aumentó los indicios de su culpabilidad al referirse a la ubicación de las víctimas en un restaurante cercano y que, por tanto, demostraba que los estaban vigilando.

Una patrulla de apoyo se personó en el lugar de los hechos y realizó una inspección ocular del vehículo afectado, cuyo propietario confirmó haberlo dejado cerrado momentos antes, aunque no notó la falta de objetos en su interior.

Los agentes procedieron a la detención de ambos individuos por un presunto delito de robo con fuerza en grado de tentativa. La Sala de Atestados de la Policía Local de Palma, tras las diligencias iniciales, traspasó a los detenidos a la Policía Nacional.