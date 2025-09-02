Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenida una pareja en el puerto de Palma con cinco kilos de marihuana y un kilo de éxtasis

Agentes de la Policía Nacional arrestaron a otro pasajero del mismo ferry, que llevaba una bolsa con seis gramos de "cocaína rosa"

Una agente examina la droga intervenida en el puerto de Palma.

Una agente examina la droga intervenida en el puerto de Palma. / CNP

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Agentes de la Policía Nacional arrestaron en el puerto de Palma han detenido a una pareja cuando se disponía a desembarcar de un ferry procedente de Barcelona con cinco kilos de marihuana y un kilo de éxtasis en la maleta. En otro control fue arrestado otro hombre que viajaba en el mismo barco, al que se le intervino un paquete con seis gramos de "tusi", la droga conocida como "cocaína rosa".

Según informa la Policía Nacional, en la mañana del día 30, los agentes la Brigada Móvil-Policía en el Transporte procedieron a la detención de una pareja y un varón que minutos antes habían llegado al puerto de Palma a bordo de un buque procedente de Barcelona.

En la primera actuación los agentes procedieron a la detención de una pareja en el interior del barco procedente de Barcelona, la pareja portaba una maleta de viaje en cuyo interior se localizaron más de un kilo de éxtasis y cinco kilos de marihuana. Ambas personas portaban documentación falsa.

Posteriormente otros agentes de la Brigada Móvil realizando labores de prevención en el ferry tuvieron conocimiento que del interior de un camarote salía un fuerte olor a marihuana y que los ocupantes viajaban a bordo con un vehículo.

Los agentes informaron a una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional que efectuó una inspección del vehículo a la salida del puerto, identificando a los ocupantes. En el cacheo superficial, a uno de los ocupantes se le intervino una bolsita de plástico transparente conteniendo en su interior seis gramos de una sustancia conocida como “tusi”.

Finalmente se procedió a la detención de los tres individuos. El hombre al que que se la intervino la bolsa con “Tusi”, fue arrestado como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, a la pareja se les imputaron delitos de tráfico de drogas y falsedad documental ya que ambos portaban documentación falsa entre sus pertenencias. Los presuntos autores pasaron a disposición judicial.

Una mujer herida al ser atropellada por un joven drogado que iba en patinete por una zona peatonal de Alcúdia

Detenida una pareja en el puerto de Palma con cinco kilos de marihuana y un kilo de éxtasis

Detenidos dos hombres por intentar forzar coches en la barriada de Santa Catalina, en Palma

Un joven de 28 años muere al chocar contra un camión en Palma

Los dos sospechosos de matar a Matilde Muñoz estarán 15 días en aislamiento en una celda

Detenido en Manacor por encadenar a su pareja y obligarla a que le diera un coche y una casa

Entra por el tejado de un local de ocio nocturno de Palma tras ser expulsado

Detenido en Andratx al recibir un paquete con un kilo de hachís

