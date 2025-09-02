Detenida una pareja en el puerto de Palma con cinco kilos de marihuana y un kilo de éxtasis

Agentes de la Policía Nacional arrestaron en el puerto de Palma han detenido a una pareja cuando se disponía a desembarcar de un ferry procedente de Barcelona con cinco kilos de marihuana y un kilo de éxtasis en la maleta. En otro control fue arrestado otro hombre que viajaba en el mismo barco, al que se le intervino un paquete con seis gramos de "tusi", la droga conocida como "cocaína rosa".

Según informa la Policía Nacional, en la mañana del día 30, los agentes la Brigada Móvil-Policía en el Transporte procedieron a la detención de una pareja y un varón que minutos antes habían llegado al puerto de Palma a bordo de un buque procedente de Barcelona.

En la primera actuación los agentes procedieron a la detención de una pareja en el interior del barco procedente de Barcelona, la pareja portaba una maleta de viaje en cuyo interior se localizaron más de un kilo de éxtasis y cinco kilos de marihuana. Ambas personas portaban documentación falsa.

Posteriormente otros agentes de la Brigada Móvil realizando labores de prevención en el ferry tuvieron conocimiento que del interior de un camarote salía un fuerte olor a marihuana y que los ocupantes viajaban a bordo con un vehículo.

Los agentes informaron a una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional que efectuó una inspección del vehículo a la salida del puerto, identificando a los ocupantes. En el cacheo superficial, a uno de los ocupantes se le intervino una bolsita de plástico transparente conteniendo en su interior seis gramos de una sustancia conocida como “tusi”.

Finalmente se procedió a la detención de los tres individuos. El hombre al que que se la intervino la bolsa con “Tusi”, fue arrestado como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, a la pareja se les imputaron delitos de tráfico de drogas y falsedad documental ya que ambos portaban documentación falsa entre sus pertenencias. Los presuntos autores pasaron a disposición judicial.