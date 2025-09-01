Herido grave un hombre de 50 años tras precipitarse en Santa Ponça
EP
Un hombre de 50 años ha resultado herido grave al haberse precipitado este domingo por la noche en la Gran Via Puig de Massanella, en Santa Ponça, en el municipio de Calvià.
El suceso ha tenido lugar pocos minutos antes de la medianoche, cuando un guardia civil que estaba fuera de servicio ha encontrado casualmente al herido, ha informado el 061. A consecuencia de la caída, el hombre ha sufrido lesiones muy graves.
Los sanitarios han conseguido estabilizar al herido, que finalmente ha sido trasladado al Hospital Son Espases de Palma donde ha quedado ingresado con pronóstico reservado.
