Un fuego destruye cuatro coches y cuatro motos en la urbanización Las Palmeras, en Llucjamor

Un incendio declarado esta madrugada ha destruido cuatro coches y cuatro motos que estaban aparcados en la calle en la urbanización Las Palmeras, en Llucmajor. El fuerte viento que soplaba en ese momento ha extendido rápidamente las llamas a través de un seto. La Policía Local de Llucmajor y la Guardia Civil han abierto una investigación para tratar de aclarar el origen del fuego.

El incendio se ha declarado sobre las seis y media de la madrugada, en un coche que estaba estacionado en la avenida de Las Palmeras, en la urbanización del mismo nombre, en el término municipal de Llucmajor. En ese momento soplaban fuertes rachas de viento que han extendido las llamas a los vehículos que estaban estacionados a sus lados. También se ha quemado un seto de la valla de una finca y el fuego se ha propagado a otras cuatro motos que había al otro lado.

Las motos y el seto quemados en el incendio. / DM

Al lugar se han desplazado con urgencia dotaciones de los Bombers de Mallorca y de Palma, así como patrullas de la Policía Local de Llucmajor y la Guardia Civil. En el siniestro no se han registrado daños personales, aunque los ocho vehículos -cuatro coches y cuatro motos- han quedado destruidos, al igual que el seto instalado en la valla de la finca.

La Guardia Civil y la Policía Local han abierto una investigación para tratar de determinar las causas del fuego.