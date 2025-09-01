Entra por el tejado de un local de ocio nocturno de Palma tras ser expulsado

Agentes de la Policía Nacional arrestaron a un joven español como presunto autor de un delito de daños, al acceder al interior de un local de ocio de Palma forzando una cubierta tras haber sido expulsado.

Agentes del Grupo de Investigación Oeste de la Jefatura Superior de Policía, llevaron una investigación relacionada con una denuncia por parte de un local de ocio por daños intencionados valorados en más de mil euros.

Los hechos se produjeron el pasado mes de agosto, sobre las cuatro de la madrugada, un joven fue expulsado de una fiesta en un local por conductas contrarias a las normas del establecimiento. El joven una vez fuera escaló hasta el tejado del centro musical realizando daños en la cubierta e introduciéndose nuevamente en la fiesta tras caminar por otros espacios del establecimiento.

Los hechos habrían sido captados por las cámaras de vídeo-vigilancia instaladas en el establecimiento. Donde se observó al varón salir del lugar donde se produjeron los daños en la cubierta y se dirigió nuevamente a la sala donde se encontraba la fiesta.

Pasados unos días el joven intentó acceder nuevamente como público al establecimiento siendo reconocido por los responsables del local quienes solicitaron presencia de la policía.

Tras interponer denuncia el responsable del local donde se hace constar el valor de los daños ocasionados, el presunto autor fue detenido por agentes del Grupo de Policía Judicial de la comisaría de distrito Oeste.