Encuentran un proyectil de artillería junto a un contenedor de basura en Alaior, Menorca

La Guardia Civil retiró y neutralizó un proyectil de artillería que había sido depositado junto a un contenedor de basura en la urbanización de Cala en Porter, termino municipal de Alaior, en Menorca.

Los hechos se remontan al pasado martes 19 de agosto. La Policía Local de Alaior alertó de que habían localizado un proyectil de artillería junto a un contenedor de basura en Cala en Porter. Tras el aviso acudieron varias patrullas de la Guardia Civil, que procedieron al cierre, acordonamiento de la zona y desviaron el tráfico hasta la llegada de los especialistas en desactivación de explosivos de la Guardia Civil (TEDAX-NRBQ), los cuales procedieron a la retirada del proyectil que resultó ser de artillería de 152.4mm, 43.5 kilos de peso y que no había sido disparado, perteneciente a las baterías de costa Vickers 152/50 de la isla, que en la actualidad están inoperativas

Un guardia civil, durante la detonación controlada del artefacto. / Guardia Civil

El pasado miércoles se procedía a la neutralización del proyectil con cargas controladas y dirigidas por el TEDAX-NRBQ de la Guardia Civil, con la colaboración de la Unidad de Apoyo a la Proyección de San Isidro, perteneciente al Ejercito de Tierra.

No manipular nunca

La Guardia Civil recuerda que ante el hallazgo de cualquier artefacto que pudiera ser explosivo, lo más importante es no tocar, no mover y avisar a las fuerzas de seguridad. Asimismo, si algún ciudadano necesita deshacerse de este tipo de municiones de artillería antiguas que aparezcan en los domicilios, o que hayan sido utilizadas como adorno decorativo, se recomienda ponerse en contacto con la Guardia Civil para realizar una retirada segura y con garantías.