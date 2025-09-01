Detenido un conductor ebrio que chocó contra la barrera de un garaje en Palma
El hombre, que manifestó que se había dormido al volante, arrojó una tasa de alcoholemia de 0,83, más del triple del máximo legal
Agentes de la Policía Local de Palma arrestaron en la madrugada del pasado sábado a un ciudadano canadiense de 29 años que se estrelló con su coche contra la barrera de un garaje. Al ser sometido a la tasa de alcoholemia arrojó una tasa de 0,83, más del triple del máximo legal.
Según informa la Policía Local, agentes de la Unidad de Vehículos de Accidentes (Uvac) detuvieron a un ciudadano canadiense de 29 años como presunto autor de un delito contra la seguridad vial. La intervención tuvo lugar la madrugada del 30 de agosto en la barriada de Son Espanyolet.
La patrulla se desplazó al lugar tras recibir un aviso de la Sala del 092 que informaba de un accidente de tráfico. A su llegada, los agentes encontraron un turismo que había impactado contra la barrera metálica de acceso al aparcamiento de un edificio. El conductor se encontraba sentado en el exterior del vehículo y manifestó a los policías que se arrepentía de lo ocurrido y que se había quedado dormido.
Los agentes observaron que el hombre presentaba síntomas evidentes de haber ingerido bebidas alcohólicas. Al ser sometido a la prueba de etilometría, dio un resultado positivo de 0,83 miligramos por litro de aire espirado, una tasa que triplica el máximo legal permitido de 0,25 mg/l.
Dado que tenía previsto abandonar el país de forma inminente, fue detenido como autor de un presunto delito contra la seguridad vial por conducir un vehículo a motor con tasa superior a la legalmente establecida, ya que no se garantizaba su personación ante la autoridad judicial. El vehículo, que era de alquiler, fue retirado del lugar por una grúa municipal.
Una vez concluidas las diligencias por parte de la Sala de Atestados, el detenido pasó a disposición judicial.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cuando la okupación se combina con el alquiler turístico ilegal: detectan okupas que alquilan habitaciones en Airbnb en Mallorca
- Muere el catedrático de Economía Eugeni Aguiló en aguas de Cala Blava
- Modus operandi de ‘los profesionales’ de la okupación: de pedir comida a domicilio a colocar cunas y fotos con niños
- Elrow XXL llena Son Fusteret en su edición más polémica y con sello local
- Claves del caso de Mati Muñoz, la vecina de Mallorca hallada sin vida en Indonesia
- Nació inesperadamente en Mallorca durante sus vacaciones: así está la pequeña Ella diez años después
- Unos barranquistas hallan posibles restos humanos cuando descendían el Torrent de Julivert en Alcúdia
- El tiburón aparecido en Can Pere Antoni: una cañabota gris que tiene 'como un hachazo en la nuca