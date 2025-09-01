Detenido un conductor ebrio que chocó contra la barrera de un garaje en Palma

Agentes de la Policía Local de Palma arrestaron en la madrugada del pasado sábado a un ciudadano canadiense de 29 años que se estrelló con su coche contra la barrera de un garaje. Al ser sometido a la tasa de alcoholemia arrojó una tasa de 0,83, más del triple del máximo legal.

Según informa la Policía Local, agentes de la Unidad de Vehículos de Accidentes (Uvac) detuvieron a un ciudadano canadiense de 29 años como presunto autor de un delito contra la seguridad vial. La intervención tuvo lugar la madrugada del 30 de agosto en la barriada de Son Espanyolet.

La patrulla se desplazó al lugar tras recibir un aviso de la Sala del 092 que informaba de un accidente de tráfico. A su llegada, los agentes encontraron un turismo que había impactado contra la barrera metálica de acceso al aparcamiento de un edificio. El conductor se encontraba sentado en el exterior del vehículo y manifestó a los policías que se arrepentía de lo ocurrido y que se había quedado dormido.

Los agentes observaron que el hombre presentaba síntomas evidentes de haber ingerido bebidas alcohólicas. Al ser sometido a la prueba de etilometría, dio un resultado positivo de 0,83 miligramos por litro de aire espirado, una tasa que triplica el máximo legal permitido de 0,25 mg/l.

Dado que tenía previsto abandonar el país de forma inminente, fue detenido como autor de un presunto delito contra la seguridad vial por conducir un vehículo a motor con tasa superior a la legalmente establecida, ya que no se garantizaba su personación ante la autoridad judicial. El vehículo, que era de alquiler, fue retirado del lugar por una grúa municipal.

Una vez concluidas las diligencias por parte de la Sala de Atestados, el detenido pasó a disposición judicial.