Detenido en Andratx al recibir un paquete con un kilo de hachís
La droga fue descubierta durante las inspecciones que la Guardia Civil del aeropuerto de Palma realiza entre los envíos postales
Agentes de la Guardia Civil han detenido en Andratx a un hombre tras recibir un paquete que contenía un kilo de hachís, y que había sido detectado en el aeropuerto de Palma.
Según informa la Guardia Civil, agentes del aeropuerto detectaron la semana pasada un envío sospechoso procedente de Barcelona y con destino a Andratx, por lo que llevaron a cabo las indagaciones oportunas para la identificación y detención del destinatario.
Como resultado de las pesquisas se procedió a la detención en Andratx del destinatario, un ciudadano español, y la incautación de diez envoltorios de hachís con un peso de 100 gramos cada uno, que contenía el paquete.
El hallazgo fue fruto de las inspecciones que los agentes de Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil realizan entre los paquetes postales.
