"Cálida", "sonriente" y "amable": así recuerdan en Lombok a Matilde Muñoz, la vecina de Palma asesinada

La turista y vecina de Palma Matilde Muñoz, quien según la Policía indonesia fue asesinada en Lombok, es recordada en la isla como "una mujer muy cálida", "simpática", "amable", que sorprendía por su buena forma física a los 72 años.

"Era muy cálida, cariñosa y amable", dice a Efe un empleado de la tienda de motocicletas de Senggigi (Lombok Occidental) donde Muñoz acostumbraba a alquilar la suya, con la que se desplazaba por la isla, vecina de Bali pero menos desarrollada que el enclave turístico por excelencia de Indonesia.

"A veces le enseñaba indonesio, siempre venía sola a alquilar la moto", añade el hombre.

A Muñoz, viajera empedernida que cumplía 73 años este septiembre y llevaba años visitando Lombok para largas temporadas, así como otras partes de Asia, le gustaba practicar el idioma indonesio con algunos vecinos de la isla.

Así lo asegura un camarero de Café Alberto, el agradable establecimiento junto al mar en el que Muñoz acostumbraba a pedir algo tras "nadar durante un rato muy largo" por la mañana en el océano.

"Sorprendía cuando decía su edad... Se iba nadando hasta muy lejos", asegura, señalando hasta dónde podía llegar, y añade que siempre era "muy simpática y sonriente. Nos hablaba en indonesio".

El cuerpo sin vida de Muñoz, nacida en Ferrol pero afincada en Mallorca, apareció el sábado a apenas unos metros del restaurante en el que la mujer se tomaba un descanso tras su natación, después de dos meses desaparecida.

Según la investigación de la Policía de Lombok, dos hombres en la treintena, un empleado del hotel Bumi Aditya, a medio kilómetro del lugar donde se halló el cadáver, y un extrabajador del rústico complejo con bungalós, entraron en la habitación de Muñoz la madrugada del 2 de julio y la asfixiaron hasta matarla, con el objetivo de robar sus pertenencias.

Era el hotel en el que siempre se quedaba Muñoz en la isla, su "casa" en Lombok, según sus amigos.

En Lombok, donde no se recuerda un caso así con otro turista extranjero, varias personas afirman haberse enterado de lo sucedido por las redes sociales, donde también se anunció la desaparición de Muñoz.

Algunos indonesios acompañan un anuncio de su desaparición en la red de Meta con mensajes describiéndola. "Conozco a esa mujer, es muy agradable", dice Hern Zon, en línea con las palabras de otro usuario, Mies Riany.

La Policía de Lombok aseguró este lunes que "continúa" investigando lo sucedido a Muñoz, cuya autopsia se espera que pueda ser realizada en los próximos días.