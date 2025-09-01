Unos barranquistas hallan posibles restos humanos cuando descendían el Torrent de Julivert en Alcúdia

Un grupo de barranquistas se ha encontrado este domingo con posibles restos humanos cuando realizaban el descenso del Torrent de Julivert en Alcúdia. Al toparse inicialmente con estos restos óseos, han pensado que podrían pertenecer a algún animal. Después de contactar con dos arqueólogos y enviarles una fotografía este ha confirmado que podrían corresponder a un ser humano. La Guardia Civil se ha hecho cargo de estos huesos.

Trozo de un cráneo enconrrado por los barranquistas en Alcúdia. / D.M.

El hallazgo se ha producido sobre la una de la tarde de este domingo. Estos barranquistas venían de descender el torrente de sa Talaia y han continuado con el torrente de Julivert en Alcúdia. De repente, cuando estaban haciendo rápel, una de las deportistas ha reparado en unos huesos blancos en una de las paredes rocosas. "En principio pensamos que eran de animales y no le hemos dado mayor importancia, pero cuando he visto el cráneo me he dado cuenta de que podría ser humano", ha apuntado. Después de consultarlo con dos arqueólogos y enviarles las fotografías, estos les han confirmado que podrían pertenecer a una persona. En concreto se trata de huesos de la región occipital del cráneo.

Entregados a la Guardia Civil

Cuando los barranquistas han descendido a la base con algunos de estos restos óseos han llamado a la Guardia Civil para ponerlo en su conocimiento. A continuación una patrulla del instituto armado se ha dirigido rápidamente al lugar y se han hecho cargo de tos cráneos para remitírselos al médico forense.

Además, los excursionistas que han efectuado este hallazgo han comunicado la ubicación de más huesos y del punto exacto donde los han encontrado. Con este posicionamiento, se espera que a partir de este lunes se trasladen al lugar efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil para hacerse cargo de todos estos restos.