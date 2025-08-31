Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere ahogado un hombre cuando nadaba en el mar en Cala Blava

Las asistencias sanitarias no han podido hacer nada por salvar a la víctima, un vecino de la zona, y han confirmado su fallecimiento

El helicóptero de Bombers de Mallorca se ha detenido al ver un ahogado en Cala Blava, pero no ha llegado a actuar.

El helicóptero de Bombers de Mallorca se ha detenido al ver un ahogado en Cala Blava, pero no ha llegado a actuar. / D.M.

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Un hombre, vecino de la zona, ha fallecido este domingo cuando nadaba en el mar en Cala Blava, en el término municipal de Llucmajor. Tras ser sacado del agua, las asistencias sanitarias no han podido hacer nada por salvar su vida y han confirmado su fallecimiento.

El trágico incidente ha ocurrido sobre la una de la tarde en Cala Blava. Un vecino de la zona, casado y con tres hijos, daba unas brazadas en el mar cuando se ha sentido indispuesto y ha sufrido síntomas de ahogamiento.

Al percatarse de lo ocurrido, los socorristas han acudido en su auxilio. También ha acertado a pasar por el lugar sa Milana, el helicóptero de Bombers de Mallorca. La aeronave ha permanecido unos minutos en el aire ante una playa repleta de público por si era necesaria su intervención y no ha llegado a actuar. Cuando las asistencias sanitarias han confirmado el fallecimiento de la víctima, se ha marchado.

Levantamiento del cadáver

Hasta el lugar donde se ha producido la muerte del bañista se han desplazado las asistencias sanitarias del Ib-salut, agentes de la Policía Local de Llucmajor y efectivos de la Guardia Civil. Una vez que se ha confirmado la defunción han aguardado a que se trasladara el forense del juzgado de guardia al lugar para ordenar el levantamiento del cadáver.

