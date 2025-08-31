La jueza envía a prisión a tres de los 11 detenidos en Son Banya por vínculos con la trama de blanqueo del dinero de la droga

La titular del Juzgado de instrucción número seis, que se encuentra este domingo en funciones de guardia, ha decretado este domingo el ingreso en prisión de tres de los 11 detenidos el pasado viernes en una redada en Son Banya por su vinculación con la macrocausa por blanqueo de capitales del narcotráfico. Mientras que para los otros ocho encausados se ha decretado su puesta en libertad con cargos con la obligación de comparecer periódicamente en la sede judicial. El Juzgado de instrucción número 7 de Palma entiende de la causa principal, que se encuentra bajo secreto de sumario. Los principales cabecillas de esta trama son Stefan Milojevic y el abogado Gonzalo Márquez a los que se les acusa de los presuntos delitos de blanqueo de capitales, contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal, tenencia ilícita de armas y cohecho.

El pasado viernes se activó una nueva fase de la actuación conjunta de Policía Nacional y de Guardia Civil de operación Manso, Primo, Enroque Bal desarrollada hace unas semanas. Fruto de esta investigación se detuvo a Stefan Milojevic, líder de United Tribuns, y al abogado Gonzalo Márquez por el presunto blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. En la redada se intervinieron 700 kilos de cocaína, toneladas de hachís y 1.400.000 euros.

La toma del poblado

Esta segunda fase de esta operación se activó sobre las cinco de la tarde de este viernes efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Estos se encargaron de tomar el control del poblado de Son Banya e impedir que hubiera el menor atisbos de resistencia.La actuación fue tan rápida que 11 puntos de venta fueron desmantelados con la presencia de presuntos traficantes dentro y de las sustancias estupefacientes. Por la mañana se habían efectuado otras seis detenciones en Palma y en diversos puntos de la Part Forana.