Ante el juez los 11 detenidos en Son Banya por la relación con la trama de blanqueo de la droga
La Guardia Civil y la Policía Nacional efectuó una redada el viernes en el poblado y desmanteló 11 puntos de venta de estupefacientes
Los 11 detenidos el viernes en Son Banya por la Guardia Civil y la Policía Nacional con relación a la operación antidroga por sus presuntos vínculos con la trama de blanqueo de capitales se encuentran ya ante el juez. Los arrestados han sido conducidos en un autobús del instituto armado a los Juzgados de Vía Alemania para su comparecencia judicial.
La actuación conjunta se enmarca dentro de la operación Manso, Primo, Enroque Bal desarrollada hace unas semanas. Fruto de esta investigación se detuvo a Stefan Milojevic, líder de United Tribuns, y al abogado Gonzalo Márquez por el presunto blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. En la redada se intervinieron 700 kilos de cocaína, toneladas de hachís y 1.400.000 euros.
