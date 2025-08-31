Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ante el juez los 11 detenidos en Son Banya por la relación con la trama de blanqueo de la droga

La Guardia Civil y la Policía Nacional efectuó una redada el viernes en el poblado y desmanteló 11 puntos de venta de estupefacientes

Un policía nacional y un guardia civil llevan un detenido en Son Banya en la operación antidroga.

Un policía nacional y un guardia civil llevan un detenido en Son Banya en la operación antidroga. / Manu Mielniezuk

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Los 11 detenidos el viernes en Son Banya por la Guardia Civil y la Policía Nacional con relación a la operación antidroga por sus presuntos vínculos con la trama de blanqueo de capitales se encuentran ya ante el juez. Los arrestados han sido conducidos en un autobús del instituto armado a los Juzgados de Vía Alemania para su comparecencia judicial.

La actuación conjunta se enmarca dentro de la operación Manso, Primo, Enroque Bal desarrollada hace unas semanas. Fruto de esta investigación se detuvo a Stefan Milojevic, líder de United Tribuns, y al abogado Gonzalo Márquez por el presunto blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. En la redada se intervinieron 700 kilos de cocaína, toneladas de hachís y 1.400.000 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Roberto Leal, tras entregar el bote de 'Pasapalabra': 'Ahora tengo que empezar de cero con otro concursante
  2. Hallan enterrada en una playa de Lombok a Mati Muñoz, la mujer afincada en Palma desaparecida en Indonesia
  3. Una vecina de 80 años de Santa Margalida, sin luz desde hace más de un mes: 'Voy a la playa para no asfixiarme
  4. Nuevas imágenes del tiburón hallado en una playa de Palma
  5. Aparece un tiburón muerto en la playa de Can Pere Antoni de Palma
  6. El “Mercadona más raro de España” está en Palma, según un vídeo viral
  7. Costas permite al Purobeach de Palma instalar un aparcamiento para clientes pese a las quejas de los vecinos
  8. El Gobierno Central asegura que Baleares no puede acogerse a la contingencia migratoria: 'Con los números actuales solo pueden Canarias, Ceuta y Melilla

Ante el juez los 11 detenidos en Son Banya por la relación con la trama de blanqueo de la droga

Ante el juez los 11 detenidos en Son Banya por la relación con la trama de blanqueo de la droga

La Policía Indonesia detiene a dos hombres por el crimen de la vecina de Palma Mati Muñoz en Lombok

La Policía Indonesia detiene a dos hombres por el crimen de la vecina de Palma Mati Muñoz en Lombok

Hallan enterrada en una playa de Lombok a Mati Muñoz, la mujer afincada en Palma desaparecida en Indonesia

Hallan enterrada en una playa de Lombok a Mati Muñoz, la mujer afincada en Palma desaparecida en Indonesia

Claves del caso de Mati Muñoz, la vecina de Mallorca hallada sin vida en Indonesia

Claves del caso de Mati Muñoz, la vecina de Mallorca hallada sin vida en Indonesia

Embajada de España en Indonesia prestará asistencia consular a la familia de Matilde Muñoz

Embajada de España en Indonesia prestará asistencia consular a la familia de Matilde Muñoz

La familia tras el hallazgo del cadáver de Mati Muñoz, desaparecida en Indonesia: "Estamos muy consternados, pero la aparición de su cuerpo es un gran alivio"

La familia tras el hallazgo del cadáver de Mati Muñoz, desaparecida en Indonesia: "Estamos muy consternados, pero la aparición de su cuerpo es un gran alivio"

"¡Os voy a matar a todos!", gritaba una mujer en Palma mientras encañonaba a su compañera de piso y a sus cuatro hijos con un revólver simulado

"¡Os voy a matar a todos!", gritaba una mujer en Palma mientras encañonaba a su compañera de piso y a sus cuatro hijos con un revólver simulado

Nueve heridos al chocar un autobús del TIB con un coche y una furgoneta en Porto Cristo

Nueve heridos al chocar un autobús del TIB con un coche y una furgoneta en Porto Cristo
Tracking Pixel Contents