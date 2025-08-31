Detienen a dos ladrones por el robo de las mochilas de dos turistas en la Playa de Palma tras una persecución a la carrera
Agentes de la Policía Local de Palma interceptaron con las víctimas a los delincuentes, per a uno de los afectados le desaparecieron objetos por valor de 2.695 euros
Dos ladrones, de nacionalidad rumana, fueron detenidos en la Playa de Palma tras robarles las mochilas a dos turistas cuando se bañaban. Agentes de la Policía Local de Palma ayudaron a las víctimas a perseguir a la carrera a los dos malhechores. Los dos presuntos ladrones, de 33 y 39 años, fueron arrestados. Uno logró recuperar sus pertenencias, pero el otro no pudo recuperar sus efectos personales valorados en 2.695 euros.
Los hechos ocurrieron la mañana del pasado lunes 25 de agosto. Dos turistas se encontraban bañando en la Playa de Palma, a la altura del Balneario 6, cuando de repente observaron cómo dos individuos les arrebataban las mochilas. Acto seguido fueron tras ellos y trataron de alcanzarles sin éxito. Se dio la circunstancia de que, minutos después, se cruzaron con los malhechores en la carretera del Arenal. Los dos cacos huyeron en direcciones opuestas.
En ese preciso instante, una patrulla de la Policía Local de Palma, que hacía labores de vigilancia, acertó a pasar por el lugar. Los agentes se unieron a la persecución y lograron interceptar a uno de los sospechosos. Mientras tanto, un testigo avisó de la ubicación del segundo implicado a una dotación de la Unidad de intervención Inmediata (UII) de la Policía Local, que también vigilaba la zona. Este también fue detenido.
Coordinación
Gracias a la coordinación de los efectivos policiales y a la detallada descripción de los ladrones facilitada por los perjudicados se dio con los delincuentes. Ambos fueron detenidos y trasladados posteriormente a dependencias policiales.
Una de las dos mochilas robadas, que contenía efectos por valor de 2.695 euros, no pudo ser recuperada, pese a la intensa búsqueda por la zona. Tras las diligencias de la Sala de Atestados, el caso y los arrestados fueron traspasados a la Policía Nacional.
- Roberto Leal, tras entregar el bote de 'Pasapalabra': 'Ahora tengo que empezar de cero con otro concursante
- Cuando la okupación se combina con el alquiler turístico ilegal: detectan okupas que alquilan habitaciones en Airbnb en Mallorca
- Hallan enterrada en una playa de Lombok a Mati Muñoz, la mujer afincada en Palma desaparecida en Indonesia
- Una vecina de 80 años de Santa Margalida, sin luz desde hace más de un mes: 'Voy a la playa para no asfixiarme
- Nuevas imágenes del tiburón hallado en una playa de Palma
- Aparece un tiburón muerto en la playa de Can Pere Antoni de Palma
- Claves del caso de Mati Muñoz, la vecina de Mallorca hallada sin vida en Indonesia
- Elrow XXL llena Son Fusteret en su edición más polémica y con sello local