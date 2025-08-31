Detienen a dos ladrones por el robo de las mochilas de dos turistas en la Playa de Palma tras una persecución a la carrera

Dos ladrones, de nacionalidad rumana, fueron detenidos en la Playa de Palma tras robarles las mochilas a dos turistas cuando se bañaban. Agentes de la Policía Local de Palma ayudaron a las víctimas a perseguir a la carrera a los dos malhechores. Los dos presuntos ladrones, de 33 y 39 años, fueron arrestados. Uno logró recuperar sus pertenencias, pero el otro no pudo recuperar sus efectos personales valorados en 2.695 euros.

Los hechos ocurrieron la mañana del pasado lunes 25 de agosto. Dos turistas se encontraban bañando en la Playa de Palma, a la altura del Balneario 6, cuando de repente observaron cómo dos individuos les arrebataban las mochilas. Acto seguido fueron tras ellos y trataron de alcanzarles sin éxito. Se dio la circunstancia de que, minutos después, se cruzaron con los malhechores en la carretera del Arenal. Los dos cacos huyeron en direcciones opuestas.

En ese preciso instante, una patrulla de la Policía Local de Palma, que hacía labores de vigilancia, acertó a pasar por el lugar. Los agentes se unieron a la persecución y lograron interceptar a uno de los sospechosos. Mientras tanto, un testigo avisó de la ubicación del segundo implicado a una dotación de la Unidad de intervención Inmediata (UII) de la Policía Local, que también vigilaba la zona. Este también fue detenido.

Coordinación

Gracias a la coordinación de los efectivos policiales y a la detallada descripción de los ladrones facilitada por los perjudicados se dio con los delincuentes. Ambos fueron detenidos y trasladados posteriormente a dependencias policiales.

Una de las dos mochilas robadas, que contenía efectos por valor de 2.695 euros, no pudo ser recuperada, pese a la intensa búsqueda por la zona. Tras las diligencias de la Sala de Atestados, el caso y los arrestados fueron traspasados a la Policía Nacional.