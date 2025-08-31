Detenido un atracador en Palma por robar cadenas de oro a ancianos al arrancárselas del cuello de un tirón

De edad avanzada y con movilidad reducida. Este era el perfil de las víctimas que buscaba un asaltante en Palma para arrancarles las cadenas de oro del cuello de un tirón. Agentes de la Policía Nacional han detenido a este asaltante, un joven de nacionalidad argelina, por numerosos delitos de robo con violencia. No obstante en algún caso hizo una excepción y agredió a un joven para arrebatarle los objetos que portaba.

A raíz de una oleada de denuncias de características similares, efectivos del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría del Distrito Centro de la Policía Nacional abrieron una investigación para esclarecer estos numerosos robos con violencia perpetrados en la vía pública. Las víctimas eran siempre personas de edad avanzada a las que asaltaban por la espalda y le arrebataban la cadena que llevaba al cuello de un fuerte tirón. Acto seguido, el ladrón huía con el botín y la víctima, en muchas ocasiones, no tenía oportunidad de identificarle, debido a la rapidez con la que actuaba.

Los investigadores comprobaron la similitud de la descripción física que hacían de los asaltantes las víctimas de sus fechorías. Antes de perpetrar el golpe, los delincuentes seleccionaban sus objetivos por su especial vulnerabilidad, . Siempre buscaban que fueran personas de edad avanzada y en ocasiones con movilidad reducida.

A prisión

A raíz de estas pesquisas, una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional detuvo el pasado miércoles a un joven, de nacionalidad argelina, como presunto autor de al menos cuatro robos con violencia. Tres de sus víctimas eran octogenarias a las que arrebató las cadenas del cuello de un fuerte tirón. Los delitos los cometió desde finales de julio hasta mediados de agosto en los barrios de Son Forteza, El Rafal y Arxiduc. La única víctima joven que se le atribuye fue asaltada sobre las cinco y medio en Pere Garau, al que también agredió. Al ser puesto a disposición judicial, el juez decretó su ingreso en prisión. Los investigadores continúan con las pesquisas para esclarecer otros once robos denunciados. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.