Claves del caso de Mati Muñoz, la vecina de Mallorca hallada sin vida en Indonesia

La Policía Indonesia detuvo este sábado a dos hombres por su presunta relación con el crimen de Matilde Muñoz, más conocida por Mati, la mujer de 72 afincada en Palma desaparecida hace casi dos meses en la isla de Lombok. El cuerpo de la víctima fue hallado en la playa semienterrado. A partir de este momento, las pesquisas policiales se agilizaron y se materializaron con la detención de estos supuestos implicados en haber acabado con su vida. Los investigadores aseguran que los dos arrestados por homicidio premeditado y robo con violencia habrían confesado haber acabado con la vida de Mati, según informó EFE.

Los dos detenidos por el crimen de Mati Muñoz. | EFE

La familia de Mati Muñoz centra sus sospechas en la supuesta complicidad del hotel donde se alojaba Mati, el Bumi Aditya de Lombok. Estas las sustentan en las diversas versiones contradictorias que han ido aportando para justificar la ausencia de la mujer. Pese a que ella había pagado su estancia por adelantado, buena parte de sus pertenencias las encontraron tiradas en la basura del establecimiento hotelero. Ante la inquietud de la familia de Mati por conocer su paradero, desde el hotel les mandaron una captura de pantalla con unas palabras en inglés aludiendo a un supuesto viaje a Laos que no se correspondían al dominio del idioma que tenía la víctima.

Por su parte, la Embajada de España en Indonesia señaló ayer a EFE que está en contacto permanente con la familia de Matilde Muñoz Cazorla, la vecina de Palma encontrada muerta este sábado en la isla indonesia de Lombok, para prestarle «toda la asistencia consular» que precise.

Matilde Muñoz, Mati, nació en El Ferrol hace 72 años, había dedicado su vida a viajar. De hecho trabajó como azafata de vuelo en la aerolínea desaparecida Spantax, pero también lo hacía como por mero placer. Durante muchos años había vivido en Palma, donde compró un apartamento en Cala Major. Pero lo alquilaba para sufragar sus continuos viajes. También se los costeaba dando clases de inglés y de yoga. Su escenario preferido era la India y el Sudeste asiático. Especialmente Tailandia e Indonesia. Fue precisamente en este país, en la isla de Lombok, donde halló la muerte supuestamente para atracarla. En esta isla paradisíaca, al este de Bali, en el archipiélago de Sonda. Un paraje muy apreciado por los aficionados al surf y al buceo. Se había alojado el pasado 13 de junio en el hotel Bumi Aditya. Pero su rastro se perdió por completo el pasado 1 de julio.

Ante la ausencia de noticias de Mati, sus familiares y amigos manifestaron una creciente inquietud. Máxime cuando desde el hotel Bumi Aditya donde se alojaban replicaban con evasivas y con toda suerte de respuestas contradictorias.

El hecho de no contestar repetidamente a las llamadas y mensajes derivó en una denuncia interpuesta por su amiga Olga en Sant Feliu de Guixols. «Matilde nunca se iría sin avisar. Esto no es normal», proclamaban.

Desde su entorno familiar y de amistades presionaron inicialmente a la Embajada de España en Tailandia para que trataran de averiguar su paradero. Mientras tanto las sospechas en torno a la supuesta complicidad del hotel donde se alojaba con su desaparición fue en aumento.

Ante la insistencia del entorno de Mati por conocer su paradero, la responsable aseguró que le había dicho que se había ido a nadar a la playa, pero no había vuelto. Esta explicación no convenció lo más mínimo a sus allegados.

Un falso pantallazo

La zozobra se instaló en ellos cuando la responsable del establecimiento tuvo la ocurrencia de enviarles un pantallazo con un mensaje atribuido a Mati. En este decía que se había marchado a Laos. Sus amigos sabían fehacientemente que no era de ella. «Matilde escribe muy bien en inglés, nunca lo haría de esta manera», subrayaron.

Unos días antes de su desaparición, Mati había recibido unas tarjetas de crédito y había pagado por adelantado su estancia. Sus amistades lo denunciaron a la Policía Nacional y a los Mossos d’Esquadra y a la Embajada de España en Indonesia. Ahora los peores presagios se cumplieron. Mati habría sido víctima de un crimen supuestamente para atracarla.