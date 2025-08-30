La Policía Indonesia detiene a dos personas por el crimen de la vecina de Palma Mati Muñoz en Lombok
El cuerpo de Mati Muñoz ha sido hallado semienterrado este sábado en la playa
La Policía Indonesia ha detenido a dos personas por su presunta relación con el crimen de Matilde Muñoz, más conocida por Mati, la mujer de 72 afincada en Palma desaparecida hace casi dos meses en la isla de Lombok. El cuerpo de la víctima ha sido hallado en la playa semienterrado. A partir de este momento, las pesquisas policiales se han agilizado y se han materializado con la detención de estos supuestos implicados en haber acabado con su vida.
La familia de Mati Muñoz centra sus sospechas en la supuesta complicidad del hotel donde se alojaba Mati, el Bumi Aditya de Lombok. Estas las sustentan en las diversas versiones contradictorias que han ido aportando para justificar la ausencia de la mujer. Pese a que ella había pagado su estancia por adelantado, buena parte de sus pertenencias las encontraron tiradas en la basura del establecimiento hotelero. Ante la inquietud de la familia de Mati por conocer su paradero, desde el hotel les mandaron una captura de pantalla con estas palabras que no se correspondían al dominio del inglés que tenía la víctima.
- Roberto Leal, tras entregar el bote de 'Pasapalabra': 'Ahora tengo que empezar de cero con otro concursante
- Un fallo eléctrico de dos horas en el aeropuerto de Palma obliga a realizar los embarques con los autobuses jardinera
- Una vecina de 80 años de Santa Margalida, sin luz desde hace más de un mes: 'Voy a la playa para no asfixiarme
- La I Fira del Variat Mallorquí llega a Palma: consulta aquí su programa
- Las tormentas descargan en el norte de Mallorca dejando inundaciones en Alcúdia y varias cancelaciones en Son Sant Joan
- Mallorca se dedica al ‘piraturismo’
- Querer no es poder, los jóvenes no logran emanciparse en Palma: 'Los propietarios se han tomado la vivienda como un trabajo
- Último adiós a Ana María Jaume, mujer del fundador de Meliá Hotels, Gabriel Escarrer