Nueve heridos al chocar un autobús del TIB con un coche y una furgoneta en Porto Cristo

Bombers de Mallorca han tenido que excarcelar a las víctimas de un vehículo, tres con lesiones graves

Las asistencias sanitarias y Bombers de Mallorca, en el lugar del acciddente de tráfico.

Las asistencias sanitarias y Bombers de Mallorca, en el lugar del acciddente de tráfico. / BOMBERS DE MALLORCA

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Una colisión de un autobús del TIB , con un coche y una furgoneta ha causado la mañana de este sábado nueve heridos, tres de ellos graves, en la carretera de Porto Cristo a Cala Mendia. Bombers de Mallorca han tenido que excarcelar a las víctimas aprisionadas en los vehículos. La Guardia Civil investiga las causas del siniestro.

Bombers de Mallorca, junto al conductor del autobús del TIB en el lugar del accidente.

Bombers de Mallorca, junto al conductor del autobús del TIB en el lugar del accidente. / BOMBERS DE MALLORCA

El accidente de tráfico ha ocurrido sobre las 9.40 horas a la altura del kilómetro 14 de la Ma-4014, la carretera que conecta Porto Cristo con Cala Mendía. Un autobús del TIB ha chocado violentamente contra una furgoneta y un coche. El conductor de la misma ha quedado atrapado en el interior.

Tras avisar a los servicios de emergencia, numerosos efectivos se han movilizado hasta el lugar del siniestro. Bombers de Mallorca se han desplazado desde el parque de Manacor. Estos han tenido que excarcelar al conductor de la furgoneta.

Triaje de las víctimas

Por su parte, las asistencias sanitarias del Ib-salut han activado dos UVI móviles y cuatro ambulancias convencionales. Ante la gran cantidad de heridos, el personal sanitario ha tenido que hacer labores de triaje. Acto seguido se ha detectado que tres personas habían resultado heridas graves en el siniestro, cuatro menos grave y dos de carácter leve. Los pacientes han sido trasladados al Hospital de Manacor y al Hospital de Llevant.

Mientras, la Guardia Civil de Tráfico ha abierto una investigación para reconstruir las circunstancias en la que se ha producido el accidente de tráfico. También tratan de determinar si alguno de los conductores se encontraba bajo el efecto del alcohol.

Nueve heridos al chocar un autobús del TIB con un coche y una furgoneta en Porto Cristo

Nueve heridos al chocar un autobús del TIB con un coche y una furgoneta en Porto Cristo

