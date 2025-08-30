"¡Os voy a matar a todos!", gritaba una mujer en Palma mientras encañonaba a su compañera de piso y a sus cuatro hijos con un revólver simulado

"¡Os voy a matar a todos!", gritaba una mujer mientras encañonaba a su compañera de piso en Son Gotleu y a los cuatro hijos menores de edad con un revólver simulado. Agentes de la Policía Nacional han detenido a la agresora por un presunto delito de amenazas con arma de fuego a la otra inquilina con la que compartía la vivienda.

Revólver de aire comprimido con el que la mujer amenazó a su compañera de piso y a sus cuatro hijos. / POLICÍA NACIONAL

Los hechos ocurrieron el pasado 20 de agosto en un domicilio del barrio palmesano de Son Gotleu. Agentes del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional fueron alertados por la sala del 091 para que se dirigieran rápidamente a un inmueble. Al parecer, una mujer había amenazado con un arma de fuego a su compañera de piso y a sus cuatro hijos menores de edad en la vivienda que ambas comparten en calidad de inquilinas.

Cuando los policías llegaron a la vivienda, localizaron a la víctima. Esta estaba acompañada por sus cuatro hijos, todos ellos menores de edad. En el mismo inmueble, los agentes también encontraron en el domicilio a una pareja, un hombre y una mujer.

La denunciante informó a los policías de que mientras se encontraba en la vivienda en compañía de sus cuatro hijos, su compañera de piso se dirigió a ellos de forma amenazante. En un momento dado les gritó: "¡Os voy a matar a todos!", mientras les encañonaba con un arma de fuego.

Los niños entraron en su habitación

Tras el relato de la víctima, los agentes se dirigieron a la presunta autora de las amenazas para preguntarle por lo ocurrido. Esta manifestó que, mientras ella se encontraba en su habitación, los cuatro menores entraron en la misma sin su permiso. Por este motivo afirmó haberse sentido amenazada y reconoció que sacó el arma de fuego y les amenazó con ella. No obstante aseguró que no pretendía usarla con nadie.

A tenor de estos hechos, los agentes de la Policía Nacional procedieron a su detención por un presunto delito de amenazas graves. Ella fue trasladada a dependencias policiales y le intervinieron el revólver, que resultó ser de aire comprimido.