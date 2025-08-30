Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hallan enterrada en una playa de Lombok a Mati Muñoz, la mujer afincada en Palma desaparecida

La Policía de Indonesia está completando el atestado tras encontrar el cuerpo

Matilde Muñoz, la vecina de Palma desaparecida hace dos meses en Indonesia.

Matilde Muñoz, la vecina de Palma desaparecida hace dos meses en Indonesia. / DM

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

La Policía de la isla indonesia de Lombok ha encontrado enterrado en una playa el cuerpo sin vida de Matilde Muñoz, de 72 años. Esta mujer de 72 años, afincada en Palma había sido vista por última vez el pasoado 1 de julio. Desde entonce se desconocía por completo su paradero. La ausencia de noticias suyas había causado una gran inquietud en sus familiares y allegados. Ahora los agentes de la Policía Indonesia ultiman el atestado.

Hallan enterrada en una playa de Lombok a Mati Muñoz, la mujer afincada en Palma desaparecida

"¡Os voy a matar a todos!", gritaba una mujer en Palma mientras encañonaba a su compañera de piso y a sus cuatro hijos con un revólver simulado

Nueve heridos al chocar un autobús del TIB con un coche y una furgoneta en Porto Cristo

La Policía Nacional y la Guardia Civil llevan a cabo un dispositivo policial en Son Banya

La redada contra el blanqueo de la droga se extiende a Son Banya con 11 detenidos

Rescatan a varias personas atrapadas en el incendio de un hotel de Alcúdia con 18 intoxicados

Media docena de detenidos más en una ampliación de la operación contra el blanqueo del dinero de la droga

La Unidad de Drones de la Policía Local de Palma presta apoyo a Bombers de Palma para apagar un incendio

