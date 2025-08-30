Hallan enterrada en una playa de Lombok a Mati Muñoz, la mujer afincada en Palma desaparecida
La Policía de Indonesia está completando el atestado tras encontrar el cuerpo
La Policía de la isla indonesia de Lombok ha encontrado enterrado en una playa el cuerpo sin vida de Matilde Muñoz, de 72 años. Esta mujer de 72 años, afincada en Palma había sido vista por última vez el pasoado 1 de julio. Desde entonce se desconocía por completo su paradero. La ausencia de noticias suyas había causado una gran inquietud en sus familiares y allegados. Ahora los agentes de la Policía Indonesia ultiman el atestado.
(Habra AMpliación
