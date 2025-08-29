La redada contra el blanqueo de la droga se extiende a Son Banya con 11 detenidos

La ampliación de la operación conjunta contra el blanqueo del dinero del narcotráfico Manso, Primo, Enroque Bal se ha extendido la tarde de este viernes al poblado de Son Banya. Los agentes desplazados han detenido en el conflictivo asentamiento a once personas por presuntos delitos contra la salud pública, al tiempo que han desmantelado 11 puntos de venta de drogas. Esta acción se suma a la desarrollada la mañana de este viernes con otras seis detenciones en siete registros practicados en Palma, Marratxí, Llucmajor, Muro y Sóller.

Sobre las cinco de la tarde de este viernes efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han tomado el poblado de Son Banya. La actuación ha sido tan fulminante que ninguno de los presuntos narcotraficantes ha tenido oportunidad de escapar ni de desprenderse de la sustancia estupefaciente. Agentes de la Unidad de intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de la Guardia Civil se han hecho rápidamente con el control y han impedido fugas o que se pudieran deshacer de los narcóticos. Para evitar que nadie pudiera escaparse, un dron manejado por un experto de la Policía Nacional oteaba todo el asentamiento desde el aire.

Con carácter previo, los investigadores de la Policía Judicial de ambos Cuerpos habían localizado y señalado de antemano en Son Banya cuáles eran estos puntos de venta de sustancias estupefacientes a los que, supuestamente, había suministrado esta droga la trama vinculada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Esta organización está encabezada por Stefan Milojevic, líder de United Tribuns, y el abogado Gonzalo Márquez, ambos en prisión. También fue arrestado y encarcelado de manera provisional el inspector de Policía Nacional Faustino Nogales, antiguo jefe del Grupo II de Estupefacientes.

Férrea vigilancia

Las principales sustancias estupefacientes son cocaína, hachís y marihuana disponibles para la venta al menudeo. Estos enclaves estaban apartados unos de otros. Pero todos ellos mantenían en común la proliferación de banderas de España por doquier y, en algunos casos, hasta los muros estaban pintados de rojo y gualda.

En cada uno de estos puntos de venta, agentes de ambos Cuerpos se hacían cargo de la recogida de las dosis y del dinero obtenido con la venta a los consumidores. Mientras tanto, los antidisturbios mantenían una férrea vigilancia en la puerta sobre los presuntos narcotraficantes, esposados en la puerta y sentados en sillas o en el suelo. La actuación concluyó con la subida de los 11 presuntos narcotraficantes detenidos en el poblado al autobús de la Guardia Civil para conducirlos a los calabozos de la Comandancia del instituto armado.