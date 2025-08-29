La Policía Nacional y la Guardia Civil llevan a cabo un dispositivo policial en Son Banya
Se trata de una operación conjunta que la autoridad judicial ha decretado bajo secreto de sumario
La Policía Nacional y la Guardia Civil están llevando a cabo la tarde de este viernes un dispositivo policial en el poblado de Son Banya, en Palma.
Se trata de una operación conjunta que la autoridad judicial ha decretado bajo secreto de sumario, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.
(Esta información se encuentra actualmente en elaboración. Los redactores del periódico encargados de esta noticia irán completando el texto con nuevos datos a medida que se vayan conociendo. Los lectores que compartan esta noticia en redes sociales, tanto a través de nuestra página de Facebook como de Twitter, verán cómo en el interior del enlace se van modificando tanto el titular como los subtítulos y el texto principal).
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Las fuertes lluvias en Mallorca dejan inundaciones en Alcúdia
- Un fallo eléctrico de dos horas en el aeropuerto de Palma obliga a realizar los embarques con los autobuses jardinera
- Las tormentas descargan en el norte de Mallorca dejando inundaciones en Alcúdia y varias cancelaciones en Son Sant Joan
- Esto es una puta mierda': polémica en Mallorca por el vídeo de un creador criticando la gastronomía de la isla
- Una vecina de 80 años de Santa Margalida, sin luz desde hace más de un mes: 'Voy a la playa para no asfixiarme
- Radar meteorológico | Alerta naranja en Mallorca: así llegan las tormentas
- La I Fira del Variat Mallorquí llega a Palma: consulta aquí su programa
- La Federación de Vecinos de Palma critica el 'derroche' de Cort en el gran concierto de la Mare de Déu de la Salut frente a los recortes en las fiestas de barrio