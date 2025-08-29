Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Policía Nacional y la Guardia Civil llevan a cabo un dispositivo policial en Son Banya

Se trata de una operación conjunta que la autoridad judicial ha decretado bajo secreto de sumario

Manu Mielniezuk

EP

La Policía Nacional y la Guardia Civil están llevando a cabo la tarde de este viernes un dispositivo policial en el poblado de Son Banya, en Palma.

Se trata de una operación conjunta que la autoridad judicial ha decretado bajo secreto de sumario, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

