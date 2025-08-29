Media docena de detenidos más en una ampliación de la operación contra el blanqueo del dinero de la droga
Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han efectuado los arrestos esta mañana en Palma, Llucmajor, Marratxí y Sóller
Nueva actuación conjunta de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en una prolongación de la operación contra el blanqueo de capitales del dinero procedente del narcotráfico. Al menos media docena de detenidos se han efectuado a primera hora de esta mañana en Palma, Llucmajor, Marratxí y Sóller. La causa continúa aún bajo secreto de sumario.
El balance provisional de la denominada operación Manso, Primo, Enroque Bal era de diez detenciones, de los que tres salieron en libertad bajo fianza. En el transcurso de la misma se intervinieron 700 kilos de cocaína, 1.400.000 euros, varias toneladas de hachís y armas de fuego con abundante munición. Con anterioridad a esta nueva intervención se habían producido otras tres detenciones.
Los presuntos cabecillas de esta trama son Stefan Milojevic, líder de la banda motera United Tribuns, y el abogado Gonzalo Márquez. Mientras que el primero habría conseguido acceder a los estupefacientes, el segundo la habría procurado la cobertura legal para tratar de blanquearlo. La primera actuación de la fase de explotación de esta operación se saldó con diez detenciones.
Además de los cabecillas de esta trama de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico y de siete compinches, también fue arrestado el inspector de la Policía Nacional Faustino Nogales. Este último había sido jefe del Grupo II de Estupefacientes de la Policía Nacional, aunque actualmente estaba en los Radiopatrullas. Al igual que los cabecillas de la trama, Nogales fue enviado a prisión por el titular del Juzgado de Instrucción número siete de Palma, l juez Antoni Garcias, que instruye la causa.
Estallido de la operación
El estallido de la operación se produjo al hallar un cargamento de 675 kilos de cocaína en un camión. Este había embarcado en un ferry en Ibiza con destino a Valencia. El hallazgo se produjo al llegar a la ciudad levantina. Ibiza era el cuartel general de la banda, donde tenían 'guarderías' donde almacenaban la droga antes de enviarla a la península para distribuirla por toda Europa.
