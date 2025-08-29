Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rescatan a varias personas atrapadas en el incendio de un hotel de Alcúdia

Un incendio en la sala de máquinas ha causado que el elevador se detuviera con varios ocupantes dentro

Bombers de Mallorca apagan un incendio en la sala de máquinas de los ascensores de un hotel de Alcúdia.

Bombers de Mallorca apagan un incendio en la sala de máquinas de los ascensores de un hotel de Alcúdia. / BOMBERS DE MALLORCA

Lorenzo Marina



Palma

Un incendio en la sala de máquinas de los ascensores de un hotel de Alcúdia ha dejado atrapadas a varias personas dentro del elevador. Bombers de Mallorca han acudido al lugar para rescatar a los aprisionados en el elevador y sofocar las llamas en la maquinaria. Como medida de precaución, para evitar que hubiera intoxicados por inhalación de humo, se ha instado a los clientes a salir a las terrazas para respirar aire limpio.

El incendio se ha producido sobre las diez de la mañana en el hotel Bellevue Bonita de Alcúdia, situado en la calle Pere Mas y Reus de la localidad. La sala de máquinas de los ascensores se ha incendiado y las personas que estaban en el interior han quedado atrapadas.

Tras avisar a las emergencias del 112, un dispositivo especial se ha activado en torno al establecimiento hotelero. Además de las dotaciones de Bombers de Mallorca, también se han movilizado agentes de la Policía Local de Alcúdia, Guardia Civil y las asistencias sanitarias del Ib-salut.

Tres heridos leves

La actuación de los bomberos ha causado una gran expectación entre los clientes, ya que todos ellos habían sido instados a permanecer en las terrazas mientras se sofocaba el fuego. Lo que se pretendía evitar era que los clientes resultaran intoxicados por inhalación del monóxido de carbono desprendido en la combustión.

Al cabo de un tiempo, Bombers de Alcúdia han rescatado a las personas aprisionadas dentro del elevador y han apagado el fuego en la sala de máquinas. El saldo ha sido de tres heridos leves. Uno de ellos ha sido trasladados por las ambulancias del Ib-salut al Hospital de Inca y los otros dos al Hospital Platja de Muro.

