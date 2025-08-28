La Unidad de Drones de la Policía Local de Palma presta apoyo a Bombers de Palma para apagar un incendio

La Unidad de Drones de la Policía Local de Palma (Udrop) colaboró esta semana activamente con Bombers de Palma al detectar un incendio en una vivienda en Pere Garau. El dispositivo facilitó a los servicios de extinción imágenes térmicas en tiempo real para que pudieran acometer su actuación de una forma más precisa.

La actuación tuvo lugar el pasado martes en un inmueble situado en una segunda planta en el número 24 de la calle Arzobispo Aspargo, a escasos metros del mercado de Pere Garau. La localización del fuego desde el exterior era harto complicada. Por este motivo un dron equipado con cámara de vídeo y otra térmica facilitó mucho la tarea. En tiempo real enviaba las imágenes al equipo de control.

Gracias a esta tecnología se pudo proporcionar a Bombers de Palma una información muy precisa sobre los puntos calientes del incendio y su evolución. De esta manera el sargento de Bombers de Palma pudo coordinar a sus equipos de una manera más segura y efectiva.

Daños materiales

El incendio se saldó solo con daños materiales y no hubo que lamentar heridos. Al parecer el fuego se había iniciado por una vela y esta había afectado a las vigas de madera del inmueble.