Sorprenden a un joven turista francés cuando intentaba estafar 1.900 euros a un hotel del Arenal

Un joven turista francés, de 28 años, fue sorprendido cuando pretendía estafar a un hotel del Arenal de Llucmajor. Después de alojarse una sola noche, el sujeto presentó con el móvil una supuesta captura de un documento de reserva de un conocido portal de alojamientos turísticos manipulado con el que supuestamente iba a ampliar su estancia por valor de 1.964 euros. Agentes de la Guardia Civil le han detenido por un presunto delito de estafa.

En primera instancia, el turista galo se alojó en un conocido hotel del Arenal de Llucmajor durante una sola noche. Sin embargo, al día siguiente se dirigió a los empleados de recepción con la supuesta intención de alargar su estancia. Para ello mostró a los empleados un pantallazo de un conocido portal de alojamientos turísticos en virtud del cual, supuestamente, extendía su estancia durante varios días más.

El importe de la reserva extendida que aparecía en la captura de pantalla era de 1.964 euros. Sin embargo, el intento de fraude no superó una mera comprobación rutinaria. En un primer momento, los empleados sostuvieron que la gestión podría estar pendiente de confirmación por parte del portal. Pero las posteriores comprobaciones desvelaron que nunca existió tal reserva. Se trataba de un burdo intento de engaño con un justificante falso.

Detención

El objetivo de este sujeto era alojarse en el hotel sin abonar los 1.964 euros que le suponía la falsa ampliación de la reserva. Una vez que se verificó el fraude, desde el establecimiento hotelero contactaron con la Guardia Civil. Una patrulla acudió al lugar y detuvieron al turista galo por un presunto delito de estafa.

