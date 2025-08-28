Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Policía Local interviene más de 4.000 prendas falsificadas tras inspeccionar 22 comercios en la Playa de Palma

Más de cuarenta agentes y dos peritos judiciales se han movilizado en esta actuación para combatir delitos contra la propiedad industrial

Agentes de la Policía Local examinan presuntas falsificaciones en 22 comercios de la Playa de Palma.

Agentes de la Policía Local examinan presuntas falsificaciones en 22 comercios de la Playa de Palma.

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Espectacular operación sin precedentes contra las falsificaciones en diversos comercios de la Playa de Palma. Más de 40 agentes de la Policía Local se han movilizado por 22 comercios con la asesoría de dos peritos judiciales. Los efectivos policiales han intervenido más de 4.000 prendas supuestamente falsificadas con las que se ha llenado varios camiones.

Un agente de la Policía Local examina bolsos durante el operativo contra las falsificaciones.

Un agente de la Policía Local examina bolsos durante el operativo contra las falsificaciones.

La operación de la Policía Local estaba milimétricamente calculada para extremar la coordinación de los numerosos efectivos. El 'briefing' de los agentes se ha iniciado a las 11 de la mañana y la puesta en marcha de este operativo ha comenzado a las doce del mediodía. Los cuarenta agentes se han desplegado por la veintena de comercios previamente señalados como susceptibles de contener falsificaciones de productos de primeras marcas.

Un agente examina camisetas de equipos de fútbol a la venta en un comercio.

Un agente examina camisetas de equipos de fútbol a la venta en un comercio.

Las camisetas de destacados equipos de fútbol, presuntamente falsificadas, han constituido el grueso de las prendas decomisadas en la actuación policial. No obstante también se han requisado bolsos, gorras y pañuelos, entre otros muchos efectos.

Laborioso recuento

Toda la actuación policial ha estado supervisada por los dos peritos judiciales. Estos han cotejado las prendas y efectos intervenidos con el original para determinar que, efectivamente, se trataban de productos falsificados. A continuación todo este material confiscado se ha ido cargando en varios camiones. El balance de este operativo se espera que esté cerrado este viernes después de un laborioso recuento.

La Policía Local interviene más de 4.000 prendas falsificadas tras inspeccionar 22 comercios en la Playa de Palma

Sorprenden a un joven turista francés cuando intentaba estafar 1.900 euros a un hotel del Arenal

