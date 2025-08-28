La Policía Local interviene más de 4.000 prendas falsificadas tras inspeccionar 22 comercios en la Playa de Palma
Más de cuarenta agentes y dos peritos judiciales se han movilizado en esta actuación para combatir delitos contra la propiedad industrial
Espectacular operación sin precedentes contra las falsificaciones en diversos comercios de la Playa de Palma. Más de 40 agentes de la Policía Local se han movilizado por 22 comercios con la asesoría de dos peritos judiciales. Los efectivos policiales han intervenido más de 4.000 prendas supuestamente falsificadas con las que se ha llenado varios camiones.
La operación de la Policía Local estaba milimétricamente calculada para extremar la coordinación de los numerosos efectivos. El 'briefing' de los agentes se ha iniciado a las 11 de la mañana y la puesta en marcha de este operativo ha comenzado a las doce del mediodía. Los cuarenta agentes se han desplegado por la veintena de comercios previamente señalados como susceptibles de contener falsificaciones de productos de primeras marcas.
Las camisetas de destacados equipos de fútbol, presuntamente falsificadas, han constituido el grueso de las prendas decomisadas en la actuación policial. No obstante también se han requisado bolsos, gorras y pañuelos, entre otros muchos efectos.
Laborioso recuento
Toda la actuación policial ha estado supervisada por los dos peritos judiciales. Estos han cotejado las prendas y efectos intervenidos con el original para determinar que, efectivamente, se trataban de productos falsificados. A continuación todo este material confiscado se ha ido cargando en varios camiones. El balance de este operativo se espera que esté cerrado este viernes después de un laborioso recuento.
