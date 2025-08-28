Ingresa en prisión una ladrona por seis robos en céntricos comercios de Palma

Una ladrona se dedicó en los últimos días a saquear establecimientos comerciales del centro de Palma, entre los que se encuentran tres bares, una frutería y dos estancos. La delincuente no tenía reparos en volver a locales ya saqueados. Agentes del Grupo de Robos de la Policía Nacional la han detenido por al menos esta media docena de fechorías. Al ser puesta este jueves a disposición judicial, la jueza de guardia ha decretado su ingreso en prisión provisional.

La investigación policial se inició después de que el Grupo de Robos de la Policía Nacional recibiera en poco tiempo numerosas denuncias de robos en céntricos comercios de Palma de similares características. La ladrona llegó a cometer dos fechorías con apenas tres días de diferencia. El botín lo obtuvo en tres bares, una frutería y en dos estancos.

El 'modus operandi' de esta delincuente consistía en actuar por la noche y forzar la persiana metálica hasta poder levantarla lo suficiente para poder colarse por debajo. Cuando la había dejado a una determinada altura, ella podía acceder al interior. A continuación sustraía dinero en efectivo del interior de las cajas registradoras. También robaba tablets o equipos informáticos de telecomandas.

Dispositivos de vigilancia

Ante esta oleada de céntricos comercios saqueados, el Grupo de Robos estableció varios dispositivos de vigilancia tanto por el centro de Ciutat como por las calles donde se habían cometido estas fechorías con anterioridad.

Finalmente, las pesquisas dieron su fruto el pasado martes a las 19.30 horas con la detención de la sospechosa. Esta fue sorprendida por varios agentes cuando se encontraba en una calle cercana a la de los establecimientos saqueados. Tras su arresto, en la mañana de este jueves ha sido puesta a disposición judicial. La jueza de guardia ha decretado su ingreso en prisión provisional.