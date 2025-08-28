Un hombre de 34 años resulta gravemente herido tras precipitarse desde un segundo piso en s'Arenal
Palma
Un hombre de 34 años ha resultado herido grave en la mañana de este jueves tras precipitarse desde un segundo piso en un edificio de la calle Trasime de Palma, en s'Arenal, según ha informado el SAMU 061.
Alrededor de las 6.30 horas, los servicios de emergencia recibieron el aviso por la caída desde un segundo piso de un hombre. A su llegada al lugar, el varón fue asistido por una unidad de Soporte Vital Avanzado, que lo estabilizó tras precipitarse.
El herido ha sido trasladado al Hospital Son Espases en estado grave, de acuerdo con la información facilitada por los servicios de emergencia.
- Entrega del bote de 'Pasapalabra': Así modifica Antena 3 el horario del esperado momento
- «Es imprescindible que nuestra familia permanezca unida», la segunda generación de Escarrer toma el mando
- Jaime Anglada pasa a planta tras más de dos semanas en la UCI de Son Espases
- Xisco Quesada, el mallorquín de 28 años que habla sin filtros de su cáncer terminal: 'He aprendido a ver la vida de otra forma
- Un paso subterráneo y una nueva estación: así se adaptará el Segundo Cinturón al trazado del tren Palma-Llucmajor
- Esto es una puta mierda': polémica en Mallorca por el vídeo de un creador criticando la gastronomía de la isla
- La nube de polvo que avanza desde África hacia Mallorca vista desde el espacio
- Tributo a la matriarca de la familia Escarrer: emotiva despedida a Ana María Jaume