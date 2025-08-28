La Guardia Civil detiene en Algeciras a un enfermero condenado a cuatro años de cárcel por una agresión sexual a una paciente en Mallorca

Un enfermero condenado a cuatro años de cárcel por la Audiencia de Palma por la agresión sexual a una paciente en el Centro de Salud de Palmanova se había mudado a Algeciras para tratar de eludir la acción de la Justicia e incumplir la sentencia firme que le obligaba a ingresar en un penal. Sin embargo, este había desaparecido. Una vez que la Audiencia de Palma instó a la Guardia Civil a localizar al prófugo, este fue hallado en la ciudad andaluza y detenido para su posterior ingreso en prisión.

La investigación se inició el pasado mes de julio después de que la Audiencia de Palma instara a la Guardia Civil a localizar al enfermero condenado a cuatro años de prisión por la agresión sexual a una paciente. El tribunal había constatado que este individuo no había ingresado en prisión para cumplir dicha condena.

Las pesquisas realizadas por los investigadores de la Guardia Civil apuntaban a que el fugitivo podría haberse refugiado en Algeciras y estar residiendo allí para esquivar su ingreso en prisión. Finalmente, después de realizar numerosas comprobaciones, con sus homólogos de la ciudad gaditana. El prófugo fue detenido cuando salía del domicilio en el que se encontraba.

"Querrá dinero"

Los hechos que este individuo fue juzgado y condenado el pasado mes de mayo por la Sección Primera de la Audiencia de Palma tuvieron lugar sobre las once y media de la mañana del 9 de diciembre de 2020 en la Unidad de Conductas Adictivas (UCA) del Centro de Salud de Palmanova. Esta mujer vulnerable, con problemas de alcoholismo, había sido derivada a este servicio por Médicos del Mundo. De acuerdo con el escrito de la fiscal, la víctima acudió allí puntual. El enfermero entonces le dijo que le tenían que hacer un análisis de orina. Ella aseguró que no podía en ese instante y, después de darle dinero para que fuera el bar, le dijo que volviera sobre las 14.00 horas, cuando ya había acabado el servicio. A su regreso, el sanitario la habría forzado para que le hiciera una felación.

Durante su comparecencia judicial en la Audiencia de Palma el enfermero condenado se mostró altivo y distante y negó categóricamente haber agredido sexualmente a la paciente. De hecho aseguró en la sala que esta mujer habría estado movida por motivos espurios. "¡Querrá dinero!", espetó. Una vez detenido, este sujeto ha sido puesto a disposición judicial para su inmediato ingreso en prisión.