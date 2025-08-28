Desmantelan en la Playa de Palma una falsa asociación cannábica, 'tapadera' del tráfico de drogas

Una supuesta asociación cannábica de la Playa de Palma era, en realidad, una 'tapadera' para la venta de sustancias estupefacientes. Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado martes a cinco personas, tres hombres y dos mujeres de origen alemán y polaco, por un presunto delito de tráfico de drogas. Por medio de un local, que se presentaba como asociación cannábica, se dedicaban a la venta de marihuana y hachís.

La investigación policial la inició el Grupo II de Estupefacientes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional. Varias informaciones recibidas en torno a una asociación cannábica de Palma la relacionaba con la venta de droga. En concreto de derivados cannábicos. De hecho no actuaba como una verdadera asociación legal. Era, en realidad, una tapadera para el tráfico de drogas.

A partir de ese instante, los investigadores comenzaron a hacer una serie de gestiones para esclarecer estos hechos. A continuación los agentes comprobaron cómo salían numerosos clientes del interior portando sustancias estupefacientes, en concreto hachís y marihuana. Finalmente, el pasado martes, los policías solicitaron la correspondiente orden de entrada y registro para irrumpir en el establecimiento de la Playa de Palma.

Una vez en el interior, los agentes detuvieron a cuatro personas y hallaron a varios clientes con diversa sustancia estupefaciente. Los policías intervinieron 870 gramos de marihuana, 150 gramos de hachís y dinero en efectivo. Luego se arrestó también a un quinto individuo relacionado con este establecimiento, todos por tráfico de drogas. En la mañana del miércoles, los cinco detenidos fueron puestos a disposición judicial y todos ellos quedaron en libertad con cargos.

Denuncias anónimas