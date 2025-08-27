Investigado por quedarse el dinero de una cartera que se encontró en una gasolinera de Palma

La Policía Local de Palma ha identificado a un hombre, que ha quedado investigado por un delito leve de apropiación indebida, por quedarse los 225 euros que contenía una cartera que un hombre se había dejado olvidada en una gasolinera del Camí de Son Fangos. El hombre entregó la billetera a los empleados del establecimiento, pero antes se guardó el dinero que contenía, acción que quedó registrada en las cámaras de seguridad.

Según informa la Policía Local de Palma, la Sala de Atestados ha finalizado una investigación que ha permitido identificar a un hombre español de 53 años como presunto autor de un delito leve de apropiación indebida. La investigación se inició a raíz de la denuncia de un ciudadano que había perdido su cartera.

Los hechos ocurrieron la noche del 15 de julio en una gasolinera del Camí de Son Fangos. El perjudicado denunció que tras lavar su vehículo se dio cuenta de que se había olvidado la cartera. Al regresar al lugar, un empleado le entregó sus pertenencias, pero comprobó que faltaban 225 euros en efectivo. El trabajador le informó de que había sido el conductor de un vehículo quien había encontrado y entregado los objetos.

Los agentes solicitaron y analizaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento. En las imágenes se podía observar cómo el conductor recogía la cartera, manipulaba su interior y se guardaba algo en el bolsillo antes de entregarla al empleado.

Mediante la consulta de las bases de datos se pudo averiguar la identidad del conductor, el cual fue citado a dependencias policiales en calidad de investigado y se acogió a su derecho a no declarar. La Sala de Atestados remitió las diligencias al juzgado de guardia.