Investigada una conductora que se dio a la fuga tras atropellar a dos peatones en un paso de cebra de Palmanova

La Guardia Civil ha identificado a una mujer de 64 años como presunta responsable del atropello de dos peatones en un paso de cebra de Palmanova el pasado 16 de julio. Las víctimas sufrieron heridas de gravedad y tuvieron que ser hospitalizadas. La mujer, que se dio a la fuga, ha quedado investigada por un delito de abandono del lugar del accidente.

Según informa la Guardia Civil, sus agentes han conseguido identificar, tras una compleja investigación, a la conductora responsable de un atropello ocurrido el pasado 16 de julio en Palmanova, en el que resultaron heridos de gravedad dos peatones que cruzaban por un paso de cebra. La mujer, de 64 años y residente en la isla, abandonó el lugar sin detenerse ni auxiliar a las víctimas.

Esta investigación, se prolongó varias semanas debido a la ausencia de testigos directos y a los datos contradictorios sobre el vehículo. Gracias al análisis de las grabaciones de diferentes cámaras de seguridad cercanas al lugar de los hechos y al exhaustivo estudio de los especialistas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, los agentes consiguieron acotar la búsqueda y finalmente localizar el automóvil implicado y a su conductora, que ha sido investigada como presunta autora de un delito de abandono del lugar del accidente.

Desde la Guardia Civil se recuerda a todos los conductores que, en el caso de accidente, la ley obliga a detenerse, señalizar y socorrer a las víctimas. El incumplimiento de esta obligación constituye un delito de omisión del deber de socorro o de abandono del lugar del accidente, con graves consecuencias penales, que pueden incluir penas de prisión y la retirada del permiso de conducir.