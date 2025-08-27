Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un incendio destruye la cocina de una vivienda del Port d'Andratx

El fuego ha afectado principalmente a los electrodomésticos y a los muebles

Estado en el que ha quedado la cocina de una vivienda del Port d'Andratx tras sufrir un incendio.

Estado en el que ha quedado la cocina de una vivienda del Port d'Andratx tras sufrir un incendio. / BOMBERS DE MALLORCA

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Un incendio ha causado graves daños en la cocina de una vivienda en el Port d' Andratx. Por fortuna no ha habido que lamentar daños personales, pero los materiales han sido muy cuantiosos. El inmueble ha quedado precintado. Bombers de Mallorca se han encargado de sofocar las llamas

El fuego se ha declarado sobre las seis y media de la tarde en un domicilio del Port d'Andratx. Tras avisar a los servicios de emergencia, una dotación de Bombers de Mallorca, procedente del parque de Santa Ponça ha acudido a apagar el incendio.

Precintada

Las llamas han causado cuantiosos destrozos en los electrodomésticos y en el mobiliario de la cocina. El resto de las estancias apenas han resultado afectadas. No obstante toda la vivienda ha quedado precintada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Entrega del bote de 'Pasapalabra': Así modifica Antena 3 el horario del esperado momento
  2. Vox presentará en septiembre su propuesta para incluir el castellano como lengua vehicular en Baleares
  3. Cien años de ses Cent Cases de Pere Garau: Dos pesetas por semana para ser dueño de una casa en Palma
  4. Eduardo Casanova recuerda su etapa en 'Aída': 'Llegué a trabajar 16 horas con 14 años, no había ley del menor
  5. El regreso del dragón azul a Baleares tras varios siglos: “No es una invasión, pero sí un síntoma de que el mar está cambiando”
  6. «Es imprescindible que nuestra familia permanezca unida», la segunda generación de Escarrer toma el mando
  7. Zona gris legal': un restaurante en Mallorca añade un 10 % de propina directamente a la cuenta
  8. Una lancha alemana de gran eslora se estrella contra la proa del catamarán 'Attraction' en Mallorca con 30 personas a bordo

Un incendio destruye varias chabolas bajo un puente de la Vía de Cintura, en Palma

Un incendio destruye varias chabolas bajo un puente de la Vía de Cintura, en Palma

Un incendio destruye la cocina de una vivienda del Port d'Andratx

Un incendio destruye la cocina de una vivienda del Port d'Andratx

Bombers de Mallorca rescatan en helicóptero a un hombre indispuesto al hacer una excursión en Escorca

Bombers de Mallorca rescatan en helicóptero a un hombre indispuesto al hacer una excursión en Escorca

Imputan al dueño de un bar de Palma por la emisión 'pirata' de partidos de La Liga

Imputan al dueño de un bar de Palma por la emisión 'pirata' de partidos de La Liga

Los allegados de Matilde Muñoz confían en que la geolocalización de su móvil permita aclarar qué le ocurrió

Los allegados de Matilde Muñoz confían en que la geolocalización de su móvil permita aclarar qué le ocurrió

Investigada una conductora que se dio a la fuga tras atropellar a dos peatones en un paso de cebra de Palmanova

Investigada una conductora que se dio a la fuga tras atropellar a dos peatones en un paso de cebra de Palmanova

Detenida una mujer en Son Gotleu por apuñalar en el pecho a su pareja

Detenida una mujer en Son Gotleu por apuñalar en el pecho a su pareja

Investigado por quedarse el dinero de una cartera que se encontró en una gasolinera de Palma

Investigado por quedarse el dinero de una cartera que se encontró en una gasolinera de Palma
Tracking Pixel Contents