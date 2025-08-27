Un incendio destruye la cocina de una vivienda del Port d'Andratx
El fuego ha afectado principalmente a los electrodomésticos y a los muebles
Un incendio ha causado graves daños en la cocina de una vivienda en el Port d' Andratx. Por fortuna no ha habido que lamentar daños personales, pero los materiales han sido muy cuantiosos. El inmueble ha quedado precintado. Bombers de Mallorca se han encargado de sofocar las llamas
El fuego se ha declarado sobre las seis y media de la tarde en un domicilio del Port d'Andratx. Tras avisar a los servicios de emergencia, una dotación de Bombers de Mallorca, procedente del parque de Santa Ponça ha acudido a apagar el incendio.
Precintada
Las llamas han causado cuantiosos destrozos en los electrodomésticos y en el mobiliario de la cocina. El resto de las estancias apenas han resultado afectadas. No obstante toda la vivienda ha quedado precintada.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Entrega del bote de 'Pasapalabra': Así modifica Antena 3 el horario del esperado momento
- Vox presentará en septiembre su propuesta para incluir el castellano como lengua vehicular en Baleares
- Cien años de ses Cent Cases de Pere Garau: Dos pesetas por semana para ser dueño de una casa en Palma
- Eduardo Casanova recuerda su etapa en 'Aída': 'Llegué a trabajar 16 horas con 14 años, no había ley del menor
- El regreso del dragón azul a Baleares tras varios siglos: “No es una invasión, pero sí un síntoma de que el mar está cambiando”
- «Es imprescindible que nuestra familia permanezca unida», la segunda generación de Escarrer toma el mando
- Zona gris legal': un restaurante en Mallorca añade un 10 % de propina directamente a la cuenta
- Una lancha alemana de gran eslora se estrella contra la proa del catamarán 'Attraction' en Mallorca con 30 personas a bordo