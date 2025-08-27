Un incendio destruye la cocina de una vivienda del Port d'Andratx

Un incendio ha causado graves daños en la cocina de una vivienda en el Port d' Andratx. Por fortuna no ha habido que lamentar daños personales, pero los materiales han sido muy cuantiosos. El inmueble ha quedado precintado. Bombers de Mallorca se han encargado de sofocar las llamas

El fuego se ha declarado sobre las seis y media de la tarde en un domicilio del Port d'Andratx. Tras avisar a los servicios de emergencia, una dotación de Bombers de Mallorca, procedente del parque de Santa Ponça ha acudido a apagar el incendio.

Precintada

Las llamas han causado cuantiosos destrozos en los electrodomésticos y en el mobiliario de la cocina. El resto de las estancias apenas han resultado afectadas. No obstante toda la vivienda ha quedado precintada.