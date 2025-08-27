Un incendio destruye varias chabolas bajo un puente de la Vía de Cintura, en Palma
En el siniestro no se han registrado daños personales, aunque varias infraviviendas han quedado destruidas
Los Bombers de Palma han sofocado esta tarde un incendio que se ha declarado en varias chabolas instaladas bajo un puente de la Vía de Cintura en la zona de Son Costa, en Palma. En el siniestro no ha habido daños personales, aunque varias infraviviendas han quedado arrasadas.
Según informan fuentes de los Bombers, el fuego se ha declarado sobre las cuatro y media de la tarde, en unas chabolas instaladas bajo un puente de la Vía de Cintura en la calle Joaquim Verdaguer, en la barriada de Son Costa. Las dotaciones de emergencia tuvieron que trabajar cerca de una hora para sofocar totalmente el fuego.
En el siniestro no se han producido daños personales, aunque las llamas han destruido varias de las infraviviendas.
