Imputan al dueño de un bar de Palma por la emisión 'pirata' de partidos de La Liga

El dueño de un bar de Palma ha sido imputado por un presunto delito continuado contra el mercado y los consumidores por la emisión ilegal de partidos de La Liga en su establecimiento, situado en el centro de Ciutat. La Liga de Fútbol Profesional le había denunciado en un juzgado después de tener constancia del presunto fraude.

La investigación partió del Grupo de Delitos Tecnológicos y Delincuencia Económica de la Policía Nacional tras recibir un escrito de un juzgado de instrucción de Palma. En este se hacía constar la denuncia interpuesta por la Liga de Fútbol Profesional contra un céntrico bar de Palma. También aludían a la supuesta existencia de un delito continuado contra el mercado y los consumidores. Esto acarreaba a la entidad un claro perjuicio económico.

En la denuncia presentada por La Liga se adjuntaba un amplio informe en el que se aportaban dos inspecciones realizadas 'in situ' por trabajadores de dicha entidad en el establecimiento. También aportaba fotos en las que se acreditaba la no exhibición de los identificadores y medidas de seguridad. Estos deben aparecer necesariamente para acreditar que el bar ha contratado la emisión de los partidos de La Liga. También se facilitaba a los clientes la visualización de estos partidos de fútbol sin utilizar los cauces legales.

Programas no autorizados en España

En concreto en este establecimiento se utilizaban programas informáticos no autorizados en España, ni en ningún otro país de la Unión Europea. Estos habían sido alterados para burlar las medidas antipiratería. Establecido por La Liga y los respectivos operadores de pago por visión.

Así, los investigadores se personaron en dicho local y constataron que utilizaban aplicaciones descargadas en las televisiones instaladas en el bar. Estas, previo pago, facilitaban un usuario y una clave para poder acceder al contenido. Una parte de este eran los partidos de la Liga de Fútbol Profesional.

A continuación los agentes de la Policía Nacional citaron al propietario del establecimiento en las dependencias policiales en calidad de investigado. Los investigadores le tomaron declaración y esta fue remitida al juzgado que entiende de esta causa.