Detenido un conductor drogado al circular a gran velocidad, chocar con otro vehículo y subirse en la acera en Cala Rajada
El infractor dio positivo en marihuana y embistió al otro turismo junto a un supermercado lleno de gente
Un conductor de 40 años ha sido detenido por circular a gran velocidad por el centro de Cala Rajada, chocar contra otro vehículo y subirse a la acera junto a un supermercado lleno de gente bajo los efectos de la marihuana. Agentes de la Policía Local de Capdepera le han arrestado por conducción temeraria y conducir bajo los efectos de estupefacientes, al dar positivo en esta droga.
Los hechos se han producido sobre las nueve de la mañana de este martes en la confluencia de la calle Leonor Servera con la plaza de los Pins de Cala Rajada, en el término municipal de Capdepera.
El conductor de un coche de un color azul circulaba a gran velocidad por estas céntricas calles cuando ha chocado violentamente con otro vehículo blanco, con una joven de 20 años al volante, a escasos metros de un supermercado. El primer turismo se ha subido en la acera. Los dos conductores han sufrido un latigazo cervical.
Agentes de la Policía Local de Capdepera acudieron con celeridad hasta el lugar del accidente. Al reconstruirlo y ver los destrozos causados, los policías han concluido que el conductor del coche azul, causante del mismo, circulaba a gran velocidad antes de chocar con el otro turismo y subirse a la acera.
Positivo en cannabis
El conductor del turismo dio negativo en la alcoholemia, pero dio positivo en cannabis. A continuación los agentes le detuvieron por un presunto delito de conducción temeraria y otro por ir la volante bajo los efectos de los estupefacientes.
