Detenida una mujer en Son Gotleu por apuñalar en el pecho a su pareja

Una mujer apuñaló en el pecho a su pareja en el barrio palmesano de Son Gotleu después de mantener una acalorada discusión con él. Agentes de la Policía Nacional han detenido a la agresora por un presunto delito de lesiones en el ámbito familiar.

Los hechos se produjeron sobre las 22.00 horas del martes. Una llamada al 091 alertaba entonces de que una pareja se había enzarzado en una discusión. El interlocutor también hizo constar que una de las partes involucradas en la disputa se había armado con un cuchillo.

A continuación una patrulla de la Policía Nacional se desplazó hasta el lugar señalado. Los agentes escucharon entonces fuertes gritos procedentes de las plantas superiores de un edificio cercano. Acto seguido los agentes acudieron rápidamente al inmueble. Cuando los policías estaban en el rellano de la escalera, instaron a los moradores a que les abrieran la puerta. Desde el otro ladro escuchaban voces, pero no obtuvieron respuesta alguna.

Tras insistir de nuevo los policías, les abrieron la puerta. Nada más traspasar el umbral, los agentes observaron a un hombre sangrando por el lado izquierdo del pecho. Este morador de la vivienda había sido víctima de una agresión con un objeto punzante o un cuchillo de cocina. No obstante la herida no revestía especial gravedad. Pese a ello, los agentes requirieron la presencia del personal sanitario.

Además, los policías comprobaron que la vivienda se encontraba completamente destrozada, El mobiliario estaba tirado por el suelo. Había una gran cantidad de manchas de sangre en el recibidor y en la terraza. Esta última fue el escenario del violento ataque.

En el interior del inmueble, los agentes encontraron a una mujer muy alterada, con evidentes síntomas de embriaguez. Los agentes intentaron calmarla. Mientras en otras estancias había dos testigos de la agresión de la mujer al hombre y señalaron el cuchillo que esta había empleado.

A tenor de estos hechos, los agentes han detenido a la mujer por un presunto delito de lesiones en el ámbito familiar. En el transcurso de su traslado a dependencias policiales, se dirigió a los agentes y amenazó de muerte a su pareja.

