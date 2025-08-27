Bombers de Mallorca rescatan en helicóptero a un hombre indispuesto al hacer una excursión en Escorca
La mujer ha dado la voz de alarma y ha alertado de que su esposo no podíacontinuar una excursion
Una mujer ha alertado de que su marido se encontraba indispuesto cuando hacía con él una excursión en Escorca. Efectivos del Grupo de Montaña de Bombers de Mallorca se han desplazado en el helicóptero sa Milana para evacuar a la víctima a Son Espases.
Los hechos se han producido en la mañana de este miércoles en la Font de s'Avenc. La mujer alertó al 112 de que su marido no podía continuar la excursión que estaban realizando, en el término municipal de Escorca. Efectivos del Grupo de Montaña de Bombers de Mallorca se han movilizado en el helicóptero a Son Espases, donde ha sido atendido
Bloqueado
Por otra parte, Bombers de Mallorca, procedentes del parque de Manacor, se han desplazado a Cala Falcó para atender a un hombre. Este practicaba rápel con un grupo de excursionistas. De repente esta persona se ha bloqueado y no podía continuar por sus propios medios. Los bomberos le han acompañado a la carretera. Una vez allí, ha sido atendido por una ambulancia de los servicios sanitarios.
