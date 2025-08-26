Rescatan a una excursionista herida en una pierna en el Galatzó, en la Serra de Tramuntana

El helicóptero de los Bombers de Mallorca ha evacuado a la víctima a Son Espases

El helicóptero Sa Milana, de los Bombers de Mallorca, en una imagen de archivo.

El helicóptero Sa Milana, de los Bombers de Mallorca, en una imagen de archivo. / Bombers de Mallorca

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

El helicóptero sa Milana, de los Bombers de Mallorca, ha evacuado hoy por la tarde a una excursionista que ha resultado herida en una pierna en las inmediaciones del Puig des Galatzó, en la Serra de Tramuntana. La mujer ha sido evacuada directamente al hospital de Son Espases.

Según informan los Bombers de Mallorca, esta tarde han llevado a cabo una operación de búsqueda y rescate en las inmediaciones del Puig des Galatzó, en el camino que conduce a Estellencs. Una pareja de excursionistas alemanes han pedido ayuda porque la mujer se había lesionado en una pierna y no podía seguir caminando.

Al lugar ha acudido el helicóptero Sa Milana, con un equipo del Grupo de Rescate de Montaña a bordo, que han trasladado a la mujer directamente al hospital de Son Espases.

La Policía Nacional ha detenido a 450 delincuentes en Palma durante la 'Operación Verano'

Rescatan a una excursionista herida en una pierna en el Galatzó, en la Serra de Tramuntana

Herido muy grave un motorista de 57 años tras chocar a alta velocidad con un coche en Puig de Ros

Detenido por intentar robar de un tirón una cadena a una mujer cuando aparcaba su coche en Palma

Denunciado por hacer volar un dron en las inmediaciones del Palacio de la Almudaina, en Palma

Detenido un hombre por golpear a su madre y a su hermana en su domicilio de Palma

Diez fuegos forestales en dos días en los alrededores de s'Albufera provocan la alarma entre los vecinos

Amigos de la mallorquina desaparecida en Indonesia critican a la Embajada: «En dos meses no han hecho nada»

