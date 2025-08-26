Rescatan a una excursionista herida en una pierna en el Galatzó, en la Serra de Tramuntana

El helicóptero sa Milana, de los Bombers de Mallorca, ha evacuado hoy por la tarde a una excursionista que ha resultado herida en una pierna en las inmediaciones del Puig des Galatzó, en la Serra de Tramuntana. La mujer ha sido evacuada directamente al hospital de Son Espases.

Según informan los Bombers de Mallorca, esta tarde han llevado a cabo una operación de búsqueda y rescate en las inmediaciones del Puig des Galatzó, en el camino que conduce a Estellencs. Una pareja de excursionistas alemanes han pedido ayuda porque la mujer se había lesionado en una pierna y no podía seguir caminando.

Al lugar ha acudido el helicóptero Sa Milana, con un equipo del Grupo de Rescate de Montaña a bordo, que han trasladado a la mujer directamente al hospital de Son Espases.