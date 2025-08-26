Rescatan a una excursionista herida en una pierna en el Galatzó, en la Serra de Tramuntana
El helicóptero de los Bombers de Mallorca ha evacuado a la víctima a Son Espases
El helicóptero sa Milana, de los Bombers de Mallorca, ha evacuado hoy por la tarde a una excursionista que ha resultado herida en una pierna en las inmediaciones del Puig des Galatzó, en la Serra de Tramuntana. La mujer ha sido evacuada directamente al hospital de Son Espases.
Según informan los Bombers de Mallorca, esta tarde han llevado a cabo una operación de búsqueda y rescate en las inmediaciones del Puig des Galatzó, en el camino que conduce a Estellencs. Una pareja de excursionistas alemanes han pedido ayuda porque la mujer se había lesionado en una pierna y no podía seguir caminando.
Al lugar ha acudido el helicóptero Sa Milana, con un equipo del Grupo de Rescate de Montaña a bordo, que han trasladado a la mujer directamente al hospital de Son Espases.
- Entrega del bote de 'Pasapalabra': Así modifica Antena 3 el horario del esperado momento
- La Guardia Civil pone a media España en alerta por los cargos en la cuenta del banco tras perder la conexión del móvil
- Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
- El 'boom' del 'fitness' en Palma: de machacarse en megagimnasios 'low cost' a entrenar con precisión en centros de barrio
- Crazy Me: el superyate de 30 millones con piscina-discoteca y un propietario misterioso navega por Baleares
- Cien años de ses Cent Cases de Pere Garau: Dos pesetas por semana para ser dueño de una casa en Palma
- El regreso del dragón azul a Baleares tras varios siglos: “No es una invasión, pero sí un síntoma de que el mar está cambiando”
- Eduardo Casanova recuerda su etapa en 'Aída': 'Llegué a trabajar 16 horas con 14 años, no había ley del menor