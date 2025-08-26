Herido muy grave un motorista de 57 años tras chocar a alta velocidad con un coche en Puig de Ros

Un motorista de 57 años ha resultado herido muy grave la tarde de este martes tras chocar a alta velocidad contra un coche en Puig de Ros, en el término municipal de Llucmajor. La víctima ha sido trasladada a Son Espases después de activar el código politrauma de preaviso hospitalario. Mientras que el conductor del turismo, extranjero de 71 años y residente en Baleares, ha sido llevado a la Clínica Rotger.

El accidente ha ocurrido sobre las dos de la tarde de este martes a la altura de Puig de Ros, en el término municipal de Llucmajor. Por razones que se están investigando, un motorista de 57 años ha chocado a alta velocidad contra un coche en dicha localidad. Tras avisar los testigos a los servicios de emergencia, una UVI móvil del Ib-salut y otra privada se han desplazado rápidamente hasta el lugar del siniestro.

Los facultativos han estabilizado rápidamente a las dos víctimas. No obstante el motorista se encontraba en estado muy grave. Por este motivo se ha activado el código politrauma para agilizar la atención sanitaria nada más ingresar en la Unidad de Cuidados Intensivos de Son Espases. En cambio, el conductor del automóvil presentaba lesiones de carácter menos graves. Así ha sido conducido en una UVI móvil privada a la Clínica Rotger.

Investigación

Hasta el lugar del accidente se han desplazado agentes de la Guardia Civil de Tráfico. Los efectivos del instituto armado han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido este siniestro, en el que un motorista de 57 años ha resultado herido mu grave.