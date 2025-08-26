Diez fuegos forestales en dos días en los alrededores de s'Albufera provocan la alarma entre los vecinos

Vecinos de los alrededores de la carretera de Pollença a Artà, en el término municipal de sa Pobla, han expresado su preocupación por la proliferación de incendios en la zona de s'Albufera. Desde Protección Civil de sa Pobla indican que en las últimas dos noches se han declarado diez fuegos. Aunque la mayoría fueron sofocados antes de que se extendieran, uno de ellos, en el Camí de ses Jonqueres, afectó a una hectárea de cañizo, según datos del Ibanat. Estos incendios se unen al de la semana pasada, que tenía seis focos distintos, indicio claro de que había sido intencionado.

Fuentes de Protección Civil de sa Pobla indican que ayer se registraron cuatro fuego sen los alrededores de s'Albufera: dos en el Puig d'Avall y el Pont de Ferro, los otros otros dos en la zona de Muro hacia Can Picafort, uno de ellos en el Camí de Son Amer. En la noche del domingo hubo otros seis incendios, entre ellos uno que alcanzó el Torrent de Sant Miquel, otro en Camí de Son Amer y otros en las proximidades de la Playa de Muro.

Diez fuegos forestales en dos días los alrededords de s'Albufera provocan la alarma entre los vecinos /

Desde los Bombers de Mallorca y el Ibanat confirman que sus efectivos intervinieron esta madrugada, sobre la una, en un pequeño fuego en la carretera de Muro a Can Picafort y en otros dos más graves, en la zona de Can Rius y en el Camí de ses Jonqueres. En los dos casos afectaron a zona de cañizo de s'Albufera. Uno se extendió por una superficie de una hectárea y el otro arrasó unos 200 metros cuadrados.

Esta sucesión se fuegos se une al registrado durante la noche del pasado jueves y madrugada del viernes en s'Albufera, cuando los Bombers de Mallorca y el Ibanat tuvieron que intervenir para sofocar otro incendio que tenía seis focos diferentes, indicio claro de que había sido intencionado.

Los vecinos de la zona han expresado su preocupación por la sucesión de incendios en los alrededores de s'Albufera durante los últimos días.