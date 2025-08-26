Detenido por intentar robar de un tirón una cadena a una mujer cuando aparcaba su coche en Palma

La mujer le agarró del brazo y le propinó un mordisco al ladrón, que se dio a la fuga y fue retenido por varios viandantes

Un agente de la Policía Nacional en Palma.

CNP

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

La Policía Nacional arrestó el pasado domingo a un ciudadano colombiano que intentó robar de un tirón una cadena que llevaba en el cuello una mujer que estaba aparcando su coche, en el que llevaba a sus hijos pequeños. La víctima se resistió. Agarró el brazo del individuo, le propinó un mordisco y cerró la ventanilla. El ladrón trató de escapar pero fue perseguido y retenido por varias personas que acudieron al oír los gritos de la víctima.

Según informa la Policía Nacional, los hechos se produjeron el pasado domingo en la zona centro de Palma. Una mujer estaba aparcando su coche en el que iban sus hijos pequeños. En ese momento un individuo metió el brazo por la ventanilla, le agarró una cadena de oro que llevaba en el cuello y tiró fuertemente de ella con la intención de quitársela.

La víctima se resistió. Agarró el brazo del ladrón y le propinó un mordisco, lo que hizo que la cadena cayera al suelo, en el interior del vehículo. La mujer cerró entonces la ventanilla.

El ladrón golpeó la puerta y las ventanillas del vehículo en un último intento de hacerse con la cadena, pero la mujer gritó pidiendo ayuda, lo que llamó la atención de varias personas que estaban en el lugar .

Finalmente el hombre se escapó junto a otros individuos que le acompañaban. Los testigos, alertados por los gritos de la mujer, les siguieron y finalmente le retuvieron cerca de la Plaza de las Columnas hasta que llegó una patrulla de la Policía Nacional, que arrestó al sospechoso como presunto autor de un robo con violencia.

